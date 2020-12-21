استعدادا لمواجهة بيراميدز بالكونفدرالية.. الاتحاد الليبي في الإسكندرية

وصلت بعثة فريق الاتحاد الليبي، في الساعات المتأخرة من صباح اليوم، إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة بيراميدز، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ومن المقرر أن يستضيف الاتحاد الليبي منافسه بيراميدز، غدًا، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، على ملعب ستاد الإسكندرية بسبب الظروف الحالية في ليبيا.





بينما تقام مباراة الإياب أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل، بستاد الدفاع الجوي.



