مدير عام التراث بالقاهرة: نسعى لاعادة العاصمة كـ متحف مفتوح.. فيديو

قالت ريهام عزام، مدير عام إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، إن القاهرة تشهد عملية إحيائها وإرجاعها لأصلها، لافتة إلى أن القاهرة كانت متحفا مفتوحا كلها فن ورقى ويتم العمل على عودتها لأصلها فى منطقتى القاهرة الخديوية ووسط البلد.





وأضافت ريهام عزام خلال حديثها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك فكرة لغلق بعض الشوارع وتحويلها للسير فقط للحفاظ على رونقها، مشيرًا إلى أن مشروع القاهرة الخديوية بدأ منذ عدة سنوات.





وتابعت أن الدولة تتحمل تكلفة أعمال التجديد فى الشوارع، مؤكدة أن كان هناك حملة مكبرة للحد من أضرار المخازن والورش المتواجدة فى المناطق السكنية.





ومن جانبه أكد المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أن استجابة الشعب وتفاعلهم وإعجابهم بمنظومة التطوير التي طرأت على ميدان التحرير، جعلتهم يفكرون في تعميم التجربة على ميادين أخرى في وسط البلد، موضحًا: "بدأنا بميدان مصطفى كامل، ثم ميدان طلعت حرب مرورًا بشارع قصر النيل، إلى أن نصل إلى ميدان الأوبرا وميدان العتبة".





وتابع رئيس جهاز التنسيق الحضاري: "بدأنا بالتعاون بين الجهاز مع وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة ووزارة الآثار والعديد من الجهات، في إزالة المخالفات وكل التشوهات التي تغطي واجهات المباني، من لافتات وتعديات على بعض الفراغات في الوجهات الخاصة بتلك المباني، مع استعادة كل ما فقد بعوامل الزمن من زخارف، كما أنشأنا قاعدة بيانات لكل هذه المباني لدينا ووضعنا أرشيفا لهذه المباني وكيف كانت مفرداتها المعمارية".