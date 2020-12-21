الإحصاء: 15,4 ٪ من إصابات العمل وقعت في القطاع الحكومي عام 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة القوي العاملة اليوم النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منشآت القطـاع الـحـكـومي والــقطـاع الــعــام/ الأعـمـال الـعـام والــقطــاع الـخـاص ( 50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام 2019 .





وأظهرت المؤشرات أن إجمالى عدد حالات اصابات العمل بلغ 14331 حالة عام 2019 مقابل 14368 حالة عام 2018 بانخفاض قدره 37 حالة بنسبة 0,3٪ .





وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 2203 حالة بنسبة 15,4٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 6026 حالة بنسبة 42 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5602 حالة بنسبة 39,1 ٪ والقطاع الاستثماري 500 حالة بنسبة 3,5 ٪ من إجمالي عدد الحالات .









وسجلت عــــدد حـــالات إصــابـــات الــعمـــل لــلــذكــور 12943 حالة بنسبة90,3٪،والإناث 1388 حـــالــــــة بـنســـبـــة 9,7 ٪ من إجمالي عدد الحالات





وأوضح الجهاز أن محافظة القاهرة سجلت أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 3372 حـالة بنسبة 23,5٪ ، يليها محافظة الجيزة بعدد 2234حالة بنسبة 15.6 ٪ ، بينما سجلت محـافظـة شمال سيناء أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 11 حالة بنسبة 1, 0 % من إجمالي عدد الحالات .





وسجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين أكبر عددمن حالات إصابة العمل 4791 حالة بنسبة 33.4 ٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات بعدد 2522 حالة بنسبة 17.6 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد المــتـخـصـصــين 95 حالة بنــسبــة 0.7 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .





بينما سـجل نـشاط الصناعات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 7815 حالة بنسبة 54,5٪، يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بعدد 1394حالة بنسبة 9,7٪ ، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في انشطة العقار والتأجير وخدمات العمال عدد 3 حالة بنسبة 0,02٪ .

وكشف الإحصاء عن اكبر عدد لحالات الإصابة في (سقوط أشخاص ) بلغ 4363 حالة بنسبة 30.4٪ ، يليها ( الخطأ او التصادم بأشياء اخرى ) 3926 حالة بنسبة 27.4 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 25حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.



