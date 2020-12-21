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اقتصاد

الإحصاء: 15,4 ٪ من إصابات العمل وقعت في القطاع الحكومي عام 2019

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
اصابات العمل فى مصر
اصابات العمل فى مصر
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آية الجارحى
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة القوي العاملة اليوم النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منشآت القطـاع الـحـكـومي والــقطـاع الــعــام/ الأعـمـال الـعـام والــقطــاع الـخـاص ( 50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام 2019 .            

وأظهرت المؤشرات أن إجمالى عدد حالات اصابات العمل بلغ 14331 حالة عام 2019 مقابل 14368 حالة عام 2018 بانخفاض قدره 37 حالة بنسبة  0,3٪ .

وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 2203 حالة بنسبة 15,4٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 6026 حالة بنسبة   42 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر)  5602 حالة  بنسبة 39,1 ٪ والقطاع الاستثماري 500 حالة بنسبة 3,5 ٪ من إجمالي عدد الحالات .


وسجلت عــــدد حـــالات إصــابـــات الــعمـــل لــلــذكــور 12943 حالة بنسبة90,3٪،والإناث 1388 حـــالــــــة بـنســـبـــة  9,7 ٪  من إجمالي عدد الحالات    

وأوضح الجهاز أن محافظة القاهرة سجلت أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 3372 حـالة بنسبة 23,5٪ ، يليها محافظة الجيزة بعدد 2234حالة بنسبة  15.6 ٪ ، بينما سجلت محـافظـة  شمال سيناء  أقل عدد  من حالات إصابات العمل حيث بلغت 11 حالة  بنسبة  1, 0 % من إجمالي  عدد الحالات .

وسجلت  مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين أكبر عددمن حالات إصابة العمل 4791 حالة  بنسبة  33.4 ٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات بعدد 2522 حالة بنسبة 17.6 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد المــتـخـصـصــين 95 حالة  بنــسبــة   0.7 ٪  من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .  

بينما سـجل نـشاط الصناعات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 7815 حالة بنسبة 54,5٪، يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بعدد 1394حالة بنسبة   9,7٪ ، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في انشطة العقار والتأجير وخدمات العمال عدد 3 حالة بنسبة 0,02٪ .
        
وكشف الإحصاء عن اكبر عدد لحالات الإصابة في  (سقوط أشخاص  ) بلغ 4363 حالة بنسبة  30.4٪ ، يليها ( الخطأ او التصادم بأشياء اخرى ) 3926 حالة بنسبة 27.4 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة    في  ( حوادث الانفجار ) 25حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.

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