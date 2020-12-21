سرية تامة ومجانا.. صندوق مكافحة الادمان يكشف عن خدماته والخط الساخن

قال الدكتور احمد الكتامى، مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن، إن الخط الساخن للبرنامج يقدم كل الخدمات وهو 16023 ويعمل على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع، ويتم من خلاله توفير اخصائيين نفسيين مدربين ومتخصصين للرد على كل الاسئلة والاستفسارات الخاصة بالمرضى وذويهم.





وتابع مدير البرامج العلاجية بـ صندوق مكافحة الادمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أنه يتم تقديم كل الاستشارات، الي جانب خدمات المشورة الاسرية، واتاحة خدمات العلاج بالمجان وفي سرية تامة، منوها ان استفاد من تلك الخدمات 132 الفا و502 مريض في عام 2020، وهذا ناتج عن التوسعات التي تقوم بها الوزارة.





واوضح ان اصبح هناك 26 مركزا للصندوق في 16 محافظة مختلفة، مشيرا الي ان في عام 2014 كان هناك 12 مركزا فقط في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، لافتة الي ان هناك خطة طموحة لدى البرنامج للوصول الي التواجد في كل المحافظات بحلول عام 2024.





وذكر ان اكبر تخوف يكون لدى الاهالي هي ان الادمان ليس له علاج وان ابنهم لا يستطيع ان يخرج من تلك المشكلة طالما وقع فيها، مطمئنا كل الاهالي بأن بمجرد الاتصال بالخط الساخن يتم توجيهه لاقرب مركز او مستشفى منه يتلقى الكشف والفحوصات والعلاج بالمجان وفي فترة وجيزة يصل المريض لمرحلة التعافي.





واضاف ان مراكز مكافحة الادمان غير المرخصة اصبحت بؤرة كبيرة تضر بالمرضى وبالدولة، مشددا على ان البرنامج والوزارة تقوم بشن حملات بالشراكة مع وزارة الصحة، لمتابعة ومراقبة التراخيص والطاقم الطبي القائم بها، مؤكدا على صحة ومصداقية المركز الذي يتعامل معها البرنامج لمكافحة وعلاج الادمان.