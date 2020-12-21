شاهد.. احتفالية فنية ورياضية في نهائيات أولمبياد المحافظات الحدودية بشرم الشيخ

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليلة أمس احتفالية فنية رائعة وعروض رياضية في التمرينات البدنية والجمل الحركية والكاراتية والجمباز، وذلك في الصالة المغطاة بالمدينة الشبابيه بشرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومحافظي الوادي الجديد ومطروح.





وقد شارك في العروض الرياضية عدد من فرق الفنون الشعبية للمحافظات الحدودية وعدد من فرق محافظات أخرى بالإضافة على عروض رياضية شارك بها طلاب كليه التربيه الرياضيه جامعه أسوان وطلائع وشباب من وزارة الشباب والرياضة علاوة على عروض فرقة الموسيقى السيمفونى بوزارة الشباب والرياضة.





فيما أعلن الدكتور اشرف صبحى إنطلاق نهائيات أولمبياد المحافظات الحدودية، وذلك فى حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، واللواء محمد سليمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبمشاركة متميزة من عدد من الرموز العسكرية والاكاديمية والدينية والفنية والرياضية وعدد من مشايخ وعواقل الأسر البدوية.





وأظهر الشباب المشارك براعة فى الأداء سواء فى العروض الفنية الموسيقية أو العروض الرياضية مثل عرض الكارتيه مما نال إعجاب كل الحضور الذين ابدوا إعجابهم بالعروض المقدمة.



وفي سياق متصل كان تميز حفل افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية الذي أقيم ليلة أمس بالصالة المغطاة في المدينة الشبابية بشرم الشيخ بمعارض المشغولات والحرف اليدوية السيناوية علاوة على تقديم طلاب المدارس وفرق مراكز الشباب عروض رياضية رائعة.





وقد نالت المعارض الفنية لأندية المرأة لأبناء المحافظات الحدودية إعجاب الجميع.







وقد افتتح المعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك على هامش اولمبياد المحافظات الحدودية التي تقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٩ الى ٢٣ ديسمبر الجاري، بمشاركة أبناء محافظات "أسوان، مرسى مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء".





وقال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن معرض المنتجات الحرفية لأندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث تمتلك الوزارة ٤٨٢ ناديًا على مستوى الـ ٢٧ محافظة.





وأضاف صبحي أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من الملتقيات الحرفية لتدريب الفتيات على الحرف التراثية واليدوية واشراكهم في المعارض المختلفة لتسويق منتجاتهم.





وأشار وزير الرياضة إلى أن من المعارض التي شاركت فيها أندية المرأة والفتاة، معرض تراثنا والذي جاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومعرض الأهرام للحرف اليدوية، لافتًا إلى أنه تم تدريب الفتيات على التسويق الإلكتروني وجار تطوير التصميمات الخاصة للمنتجات للتدريب عليها حتى تتناسب مع متطلبات السوق.



