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حفل كبير واستقبال رسمي لـ بيج رامى بمطار القاهرة.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة وفرت الرعاية لبيج رامى من خلال الاتحاد المصرى لرياضة الشارع، وتتواصل دائمًا معه، وسيتم تنظيم حفل كبير له واستقباله بشكل رسمي فى مطار القاهرة.


وأضاف فوزى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن أولمبياد المحافظات الحدودية تضم 6 محافظات وتقام فى مدينة الشباب والرياضة فى شرم الشيخ وعدد المشاركين فى التصفيات التمهيدية وصل إلى 11 ألف مشارك وفى التصفيات النهائية 600 مشارك.

وكانت قد انطلقت فعاليات النسخة الثانية من «أولمبياد المحافظات الحدودية» بمدينة شرم الشيخ، امس الأحد، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 23 من ديسمبر الجاري.

وقال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه يشارك في الأولمبياد 6 محافظات وهي: أسوان، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري، خاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.


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