ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص| كواليس تمرد سيرينو على صن داونز بسبب الأهلي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
Advertisements
مجدي سلامة
كشف مصدر مسؤول في نادي صن داونز الجنوب إفريقي عن كواليس تمرد البرازيلي جاستين سيرينو على الفريق بسبب رغبته في الإنتقال إلى النادي الأهلي في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد : " سيرينو رفض الإنضمام إلى قائمة الفريق التي ستواجه جوانينج جالكسي البتسواني في دوري أبطال إفريقيا ".

وتابع المصدر : " رغبة الإنضمام للنادي الأهلي تلوح في أفق سيرينو منذ بداية المفاوضات معه خلال الفترة الماضية ورغبته الشديدة في  التدريب تحت قيادة موسيماني مجددًا، مضيفا أن اللاعب لم يشارك في التدريبات لمدة 4 أيام الفترة الماضية بسبب رفض الإدارة رحيله إلى النادي الأهلي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وأكمل المصدر : " اللاعب يظن أن هناك تعنتا ضده من جانب الإدارة إلا أن السبب الوحيد في عدم بيعه العرض المالي القليل من جانب الفريق الأحمر".

واختتم المصدر : " اللاعب يريد بشكل قوي المشاركة مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بجانب مشاركته الإفريقية مع الفريق الأحمر في الموسم الحالي ".

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أعلن مؤخرًا عن شرط الفريق الأحمر لضم سيرينو في فترة الإنتقالات الشتوية وهي عدم مشاركته في دوري ابطال إفريقيا مع فريق صن داونز .

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره ساونديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وحقق النادي الأهلي مؤخرًا بطولة دوري أبطال إفريقيا ، بعدما فاز على نادي الزمالك بنتيجة 2/1 بهدف أفشة في الدقائق الأخيرة من المباراة ، وتوج باللقب التاسع في تاريخه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نال إعجاب الخطيب.. نجم صن داونز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

شوبير يكشف موقف جيرالدو من الرحيل عن الأهلي

مفاجأة مدوية.. سيرينو لاعبًا في الأهلي خلال ساعات

عمر ربيع ياسين: سيرينو قريب جدا من الانضمام إلى الأهلي

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

شوبير عن تعقد انتقال سيرينو إلى الأهلي: رئيس صن داونز مش فارق معاه الفلوس

ترشيحاتنا

لماذا وصف الرسول الصيام في الشتاء بالغنيمة الباردة؟

تحت تهديد السلاح.. أسرة ضحية الهجرة غير الشرعية بالبحيرة تروي كواليس مثيرة عن الحادث.. فيديو

محمد فاروق: مروان محسن طلب من موسيماني عدم المشاركة مع الأهلي

بعد إصابته بكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني وموعد خروجه من المستشفى

حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور

دعاء الميت أبي .. بـ14 كلمة تزيد حسناته ويتجاوز الله عن سيئاته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا