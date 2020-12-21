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توك شو

شقيقتان من قصار القامة يحاربان التنمر بالفن والكروشيه.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
مي ومنى من قصار القامة
مي ومنى من قصار القامة
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نورهان رأفت
رفضت الشقيقتان منى ومى من قصار القامة، التنمر وأصرتا على النجاح واستمرار حياتهما،وتحدي نظرة البعض لهما.

وقالت مي محمد الزاملي ، من قصار القامة، إنها واجهت ظاهرة التنمر ، من خلال الأعمال اليدوية والفنية ، مثل الإبداع في فن "الكروشيه " ، والتمثيل في مسرحيات مع كبار الفنانين ، منهم الفنان " أحمد راتب " والفنانة "حنان ترك" .

وأضافت مي محمد الزاملي ،خلال استضافتها في برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز " ، أنها تهوى التمثيل ، منذ أن كان عمرها 11 عاما، وفن "الكروشية" بمثابة استثمار الجهد .

من جانبها قالت شقيقتها ، منى محمد الزاملي ، أن شقيقتها هي التي علمتها فن "الكروشية" ، والتي ورثوها عن والدتهما ، معقبة على ظاهرة التنمر : " كلنا واحد وملكش دعوة بكلام الناس " .

وأكدت "مي" على ضرورة عدم الاستسلام وأهمية عدم الإنصات إلى كلام البعض، والالتفات إلى الهوايات والأعمال المفيدة ، دون أن يكون التنمر عائقا ، أمام الإبداع ، معقبة : " لو حطيت الناس في دماغك مش هتتقدم " .

وأضافت أن والدها ووالدتها هما اللذان ، زرعوا فيهما ثقافة الثقة في النفس ، والإصرار على استمرار السعي ، رغم جميع الظروف الصعبة .
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