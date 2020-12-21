شقيقتان من قصار القامة يحاربان التنمر بالفن والكروشيه.. فيديو

رفضت الشقيقتان منى ومى من قصار القامة، التنمر وأصرتا على النجاح واستمرار حياتهما،وتحدي نظرة البعض لهما.



وقالت مي محمد الزاملي ، من قصار القامة، إنها واجهت ظاهرة التنمر ، من خلال الأعمال اليدوية والفنية ، مثل الإبداع في فن "الكروشيه " ، والتمثيل في مسرحيات مع كبار الفنانين ، منهم الفنان " أحمد راتب " والفنانة "حنان ترك" .





وأضافت مي محمد الزاملي ،خلال استضافتها في برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز " ، أنها تهوى التمثيل ، منذ أن كان عمرها 11 عاما، وفن "الكروشية" بمثابة استثمار الجهد .





من جانبها قالت شقيقتها ، منى محمد الزاملي ، أن شقيقتها هي التي علمتها فن "الكروشية" ، والتي ورثوها عن والدتهما ، معقبة على ظاهرة التنمر : " كلنا واحد وملكش دعوة بكلام الناس " .





وأكدت "مي" على ضرورة عدم الاستسلام وأهمية عدم الإنصات إلى كلام البعض، والالتفات إلى الهوايات والأعمال المفيدة ، دون أن يكون التنمر عائقا ، أمام الإبداع ، معقبة : " لو حطيت الناس في دماغك مش هتتقدم " .



