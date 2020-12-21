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أخبار العالم

شاهد.. ضاحي خلفان ينعي وزير الدفاع الكويتي السابق

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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منار نور
 نعي ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح  وزير الدفاع الكويتي السابق، ونجل أمير الكويت الراحل، عن عمر يناهز الـ72 عاما. بعد صراع مع المرض

وغرد ضاحي خلفان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " تغمد الله بواسع رحمته الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وأسكنه الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقين والصالحين والأبرار وحسن أولئك رفيقا وألهم آل صباح الكرام الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون " . 
وأعلنت الكويت أمس وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح  وزير الدفاع الكويتي السابق، ونجل أمير الكويت الراحل بعد صراع مع المرض الذى أدي لتدهور وضعه الصحى.
 
 ولد الشيخ ناصر صباح الأحمد في  27 ابريل 1948 ، شغل منصب وزير الدفاع ونائب اول لرئيس مجلس الوزراء بدءا من  11 ديسمبر عام 2017 كما صدر مرسوم نهاية ديسمبر 2019 بتعيينه نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقد سبق له  ان تقلد المستشار الخاص لولي العهد و رئيس مجلس الوزراء بمرسوم أميري صدر في 7 ديسمبر عام 1999، كما تم صدور مرسوم أميري بتعيينه وزيرًا لشؤون الديوان الأميري في 11 فبراير عام 2006
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