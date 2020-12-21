ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر

أصيب 8 أشخاص في مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين بقرية كيمان سعيد بمركز صدفا بأسيوط.


كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، بنشوب المشاجرة بين 8 أشخاص، تعدى كل منهم على الآخر بالشوم والسلاح الأبيض، فانتقلت رجال المباحث إلى مكان البلاغ.


وبالمعاينة الأولية تبين إصابة "شنودة. ا .ح" 22 سنة، و"عدلى.م.ب" 70 سنة، و"يوسف. ر. ر" 27 سنة، و"ايمن. ح. ب" 53 سنة، و"محمد. س. ع" 27 سنة، و"محمد. ي. س"  3 سنوات، و"احمد. س. ع" 41 سنة، و"وليد. خ.هـ" 27 سنة.

وتمت السيطرة على المشاجرة وتم نقل المصابين  إلى مستشفى صدفا المركزي، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

الجرام يقترب من 940 جنيها.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 -12-2020

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف مصير أفشة والسولية من لقاء القمة

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

أم تطالب وزير التعليم بفرض الحظر لزيادة حالات كورونا.. وشوقي يرد: ده مش قرارنا

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

رسميا.. بدء فصل الشتاء اليوم وهذا ما سيحدث

شاهد.. لحظة احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائري المعادي

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

حفل كبير واستقبال رسمي لـ بيج رامى بمطار القاهرة.. فيديو

إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية عن سلالة كورونا الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا