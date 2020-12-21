إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

أصيب 8 أشخاص في مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين بقرية كيمان سعيد بمركز صدفا بأسيوط.





كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، بنشوب المشاجرة بين 8 أشخاص، تعدى كل منهم على الآخر بالشوم والسلاح الأبيض، فانتقلت رجال المباحث إلى مكان البلاغ.





وبالمعاينة الأولية تبين إصابة "شنودة. ا .ح" 22 سنة، و"عدلى.م.ب" 70 سنة، و"يوسف. ر. ر" 27 سنة، و"ايمن. ح. ب" 53 سنة، و"محمد. س. ع" 27 سنة، و"محمد. ي. س" 3 سنوات، و"احمد. س. ع" 41 سنة، و"وليد. خ.هـ" 27 سنة.

وتمت السيطرة على المشاجرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى صدفا المركزي، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.