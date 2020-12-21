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تعليم

وسط إجراءات احترازية مشددة.. انطلاق جولة الإعادة لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
انتخابات اتحاد الطلاب
انتخابات اتحاد الطلاب
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أحمد الشاهد
انطلق اليوم جولة الإعادة لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث يشهد ماراثون الانتخابات الطلابية هذا العام إقبالا كبيرا من جانب الطلاب بجميع كليات الجامعة.

وشددت إدارة الجامعة، على الالتزام بالحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون التحيز لأحد على حساب آخر، ومنع الدعاية الحزبية أو الدينية أو السياسية.

كما التزم جميع الطلاب بالتدابير الوقائية، حيث منعت الجامعة دخول أي طالب بدون ارتداء الكمامات، والدخول من بوابات التعقيم الإلكتروني، وتوزيع الطلاب على مجموعات وفقًا لعدد اللجان الموجودة بالكليات.

وكانت جامعة القاهرة قد كشفت في وقت سابق عن الجدول الزمني للانتخابات والتي قالت إنه سيتم الإعلان عن الكشوف الابتدائية يوم الأحد الموافق 13/12/2020، وتلقي طلبات الطعون يوم الاثنين الموافق 14/12/2020، على أن يتم فحصها يوم الثلاثاء الموافق 15 من نفس الشهر.

ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء الموافق 16/12/2020، وانتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20/12/2020 وتبدأ انتخابات الاعادة يوم الاثنين الموافق 21 من نفس الشهر، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 23 من نفس الشهر، على أن تتم إجراء انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
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