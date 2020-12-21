سيارات القيادة الذاتية في ورطة بسبب نتائج دراسة جديدة.. تعرف عليها

تسعى كبري شركات السيارات حول العالم ، لعمل دراسات وابحاث مستمرة للوصول الى افضل نتائج حول سيارات القيادة الذاتية ، وتحويلها الى واقع ملموس ، والاستحواذ بشكل كبير على هذا السوق.





وبالفعل توصلت عدد من صناعة السيارات الى نتائج مذهلة في مجال القيادة الذاتية مثل رينو ونيسان وكيا ، ولكن كان هناك دائما بعض المعوقات التي تقف امام تحقيق هذا الحلم .





واصدر معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة "IIHS" دراسة جديدة حول المركبات ذاتية القيادة بالكامل مخيبة للآمال ، حيث تقول ان هذه المركبات قادرة على القضاء على ثلث نسبة حوادث السيارات فقط، وهذا بالطبع لن يكون حلًا لكل شيء.





وبحسب هذه الدراسة ، فان معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة "IIHS" حلل أكثر من 5000 تقرير للشرطة توثق حوادث المركبات حيث تم سحب سيارة واحدة على الأقل مع استجابة خدمات الطوارئ الطبية .





وقام المعهد بتقسيم الحوادث إلى خمس فئات وهم " الاستشعار والإدراك، التنبؤ، التخطيط والبت، التنفيذ والأداء، والعجز " ، وكانت النتائج ان 24% فقط من حوادث الاصطدام كانت نتيجة استشعار وفهم الأخطاء، في حين كان العجز يمثل 10% .





وأكدت الدراسة انه من المتوقع أن تتجنب المركبات ذاتية القيادة الحوادث من أنواع الاستشعار وفهم الأخطاء ، لذلك اكد المعهد انه للقضاء على ثلثي الحوادث الأخرى يتطلب جهد أكبر من شركات صناعة السيارات وإعطاء الأولوية للسلامة على السرعة .





وأشار المعهد انه في حال عدم إعطاء الأولوية للسلامة بدلا من تفضيل السائق ، سيحدث حوادث كبيرة مثلما حدث عندما وقعت سيارة اختبار أوبر الى ضرب أحد المشاة في 2018 وهو ما أدى إلى وفاته ، حيث كافح النظام للتعرف على الرجل، وعندما فعل ذلك فشل في التنبؤ بأنه سيعبر الشارع، لذا لم يستطع النظام تنفيذ المناورات اللازمة .