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الأرصاد: الطقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا في أغلب الأنحاء.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
طقس مستقر
طقس مستقر
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات، بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الاثنين هو بداية فصل الشتاء رسميا، والذي يستمر حتى شهر مارس المقبل،لافتا إلى أن بداية فصل الشتاء مستقرة هذا العام.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أهم سمات الاستقرار ،  الشبورة المائية، والتي تظهر بوضوح، خلال الساعات الأولى من الفجر ، مشيرا إلى وجود نسبة رطوبة على السواحل الشمالية.

وأوصى بالالتزام بتعليمات هيئة المرور ، حيال السرعات المسموح بها، للقيادة على الطرق، خاصة في الساعات الأولى، من بدء الشبورة.

وأكد أنه لا حقيقة لما يتردد حول أن فصل الشتاء الحالي ، أقصر نهارا ، وأطول ليلا، وهي ظاهرة خاصة بالفلك، ولكن الظواهر الجوية لا تتعلق بالظواهر الفلكية.

وأوضح أنه لازال الطقس يميل إلى الاستقرار والدفء نهارا بارد ليلا، على القاهرة ومحافظات الوجه البحري.
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