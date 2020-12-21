وكيل وزارة الشباب بسوهاج يشهد حفل "قادرون باختلاف" لذوي الإعاقة

شهد محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج ، اليوم الإثنين، احتفالية بذوي الاحتياجات الخاصة، تحت شعار "قادرون باختلاف"، تزامنًا مع شهر الاحتفال بأبطالنا من ذوي الإعاقة.





وكانت هذه الاحتفالية بمدرسة سيتي بسوهاج، في حضور اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، ومحمد أبو العجب، مسؤول ملف الإعاقة بالمحافظة، والدكتور محمد عبدالهادي مدير عام مكتب المحافظ، وأحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وصرح من مسؤولي المحافظة.





وتنظم مؤسسة صناع الخير للتنمية ومحافظة سوهاج مساء اليوم احتفالية خاصة بزفاف عدد من الشباب والفتيات من ذوى الاعاقة بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات من مؤسسة صناع الخير للتنمية.









وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير المشروعات بصناع الخير وممثل المؤسسة بالاحتفالية بأن الاحتفالية تأتى تأكيدا على مواصلة صناع الخير للتنمية تعاونها مع محافظة سوهاج فى تقديم الخدمات الأهلية النوعية دعما لشرائح غير القادرين فى مختلف المجالات.





وأشار عبدالجليل إلى أن احتفالية اليوم يتم تنظيمها ولأول مرة لدعم فتيات وشباب من ذوى الإعاقة المقبلين على الزواج لتواكب احتفالات العالم باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة خلال شهر ديسمبر من كل عام وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضورة تعاون الجهاز التنفيذى للدولة مع المجتمع المدنى لدعم احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة المختلفة ومن بينها دعمهم لتاسيس حياة زوجية سعيدة.



