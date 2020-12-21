مع كلبها.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في احدث ظهور

بحصولها على جائزة أحسن ممثلة من خلال دورها فى فيلم الغسالة فى مهرجان نجم العرب.

وكانت قد ا

وعلقت هنا الزاهد : " مهرجان نجم العرب شكرا جدا ومبسوطة من جائزة أحسن ممثلة عن فيلم الغسالة من تصويت جمهور الخليج. . إن شاء الله اللي جاي أحلى".

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فيلم "الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.



