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فن

مع كلبها.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في احدث ظهور

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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ندى فكرى
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر خاصية استوري  علي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وظهرت هنا الزاهد في الصورة مع كلبها مما لفت انتباه المتابعين.

وكانت قد احتفلت الفنانة هنا الزاهد بحصولها على جائزة أحسن ممثلة من خلال دورها فى فيلم الغسالة فى مهرجان نجم العرب.

وعلقت هنا الزاهد : "مهرجان نجم العرب شكرا جدا ومبسوطة من جائزة أحسن ممثلة عن فيلم الغسالة من تصويت جمهور الخليج. . إن شاء الله اللي جاي أحلى".

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 فيلم "الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".
مع كلبها.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في احدث ظهور
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