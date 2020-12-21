رشاد عبده: مصر اتخذت سياسات مختلفة وذكية فى أزمة كورونا.. فيديو

قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري دليل على قوته.









وأوضح عبده خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، أنه خلال الفترة الأولى من موجة فيروس كورونا كان العالم بدأ إجراءات التباعد الاجتماعي، لكن مصر اتخذت سياسات مختلفة وذكية تجاه كورونا والتصدي له طبيا وعلاجيا مع عدم مغافلة معركة التنمية.









وأضاف أن الدولة قررت أن السيدات اللاتي يعولن أطفالا تحت سن الـ12 عاما يجلسن في المنزل بينما باقي الموظفين يتم تقسيمهم نصفين، النصف الأول يعمل النصف الأول من الأسبوع والثاني يشتغل النصف الثاني، بالتالي الإنتاج لم يتأثر، مؤكدا أن تلك السياسات خدمت مصر وجعلت مؤشرات الاقتصاد تكون عند مستوى جيد.