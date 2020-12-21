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منشد صوفي يوضح أهمية إذن المريد من الشيخ.. وعلاقة المرء بربه

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
عبدالله المنصور
عبدالله المنصور منشد فرقة "ابن عربي" لانشاد الصوفي
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فرح علاء الخولي
قال عبدالله المنصور منشد فرقة "ابن عربي" للغناء الأندلسي والإنشاد الصوفي، إن الفرقة تأسست عام 1988، ومن اسسها هو الأخ الأكبر، وأخذت اسم "ابن العربي" تآثرا  بـ  الإمام الأكبر محي الدين ابن العربي وهو من اهم المريدين للصوفية، لافتا إلى أن كل الطرق الصوفية تصب في منبع واحد، وهي ليست فروع لشجرة كبيرة.

وأوضح عبدالله المنصور، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، ما هو "الإذن" وهي كلمة شائعة بين مرتادي الصوفية فهي طريقة روحية تحصل بها البركة، يآخذ بها المريد الموافقة من شيخه لأمر ما يهمه سواء في دينه او دنياه، مشددا على أن الإذن من الشيخ شئ ضروري ومؤكد من أجل بلورة هذا الفن والصوفية على وجه الأخص.

وتابع أن التصوف هو الإحسان، معقبا: "ان تعبد الله كأنك تراه وان لم تكن تراه فانه يراك"، فالتصوف هو علاقة محبة وود واتصال بالله عز وجل، وهي علاقة مبنية على المحبة، لافتا إلى أن هناك اركان أخرى لعلاقة المرء بربه، فالجانب الصوفي الروحي يجعل الإنسان متصلا بالله عز وجل.

وذكر أن هناك الكثيرين من الشعراء الذين يتأثرون بالغناء الصوفي، وعلى رأسهم الامام الأكبر الشيخ محي الدين ابن العربي، وهو رمز من احد كبار رموز التصوف، إلى جانب الكبير جلال الدين الرومي والذي بصدد الاحتفال بمولده فى هذه الأيام المباركة.

ومر 747 عاما على وفاة الشاعر جلال الدين الرومي، الذي وافته المنية في 17 ديسمبر لعام 1273، عن عمر ناهز الـ66 عاما، بمدينة قونية، وعُرف جلال الدين الرومي كأحد شعراء الإنسانية الأفذاذ، وعلم شامخ من أعلام الفكر ورواده، لما أسهم به من تراث فكري وفني في إغناء البشرية جمعاء، فقد تركت أشعاره ومؤلفاته الصوفية والتي كتبت أغلبها باللغة الفارسية، وبعضها بالعربية والتركية، تأثيرا واسعا في العالم الإسلامي، وخاصة على الثقافة الفارسية والعربية والأردية والبنغالية والتركية، وترجمت بعض أعماله إلى لغات عدة، ولقيت صدى واسعا.


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