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فيديوجراف.. قرارات حاسمة لـ وزير التعليم عن مصير الدراسة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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منار شعبان
اعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدة قرارات جديدة لحسم الجدل المثار بشأن مدى وجود أي نية لـ إغلاق المدارس و تعليق الدراسة و إلغاء الامتحانات بسبب زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا في مصر مع حلول الموجة الثانية من كوفيد 19.

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وقال وزير التربية والتعليم : لقد قررنا عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قرارات وزير التربية والتعليم الحاسمة من خلال الفيديوجراف التالي.,

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