فيديوجراف.. قرارات حاسمة لـ وزير التعليم عن مصير الدراسة

اعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدة قرارات جديدة لحسم الجدل المثار بشأن مدى وجود أي نية لـ إغلاق المدارس و تعليق الدراسة و إلغاء الامتحانات بسبب زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا في مصر مع حلول الموجة الثانية من كوفيد 19.
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وقال وزير التربية والتعليم : لقد قررنا عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قرارات وزير التربية والتعليم الحاسمة من خلال الفيديوجراف التالي.,