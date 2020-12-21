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مصر تقفز 90 مركزًا في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:23 ص
الطرق
الطرق
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البهى عمرو
قال المهندس محمد سامى المتخصص فى التطوير العقاري، إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد طفرة كبيرة فى المشروعات التنموية، لافتا إلى أنه خلال الـ5 سنوات الأخيرة شهدت شبكة طرق بمصر تقدما كبيرا لم يحدث في العالم، موضحًا أن مصر انتقلت من المركز الـ 118 لـ 28 عالميًا فى مجال تطوير الطرق أى قفزت حوالى 90 مركزًا عالميًا.

وأضاف محمد سامى، خلال حواره ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن مصر فى عام 2015 كانت تحتل المركز الـ 118 ولكن بعد اهتمام الرئيس السيسي بالطرق حدث ما لم يحدث من قبل، وأن مصر حصلت على جوائز كثيرة فى مجال الطرق، وذلك بعد تحقيق هذا التقدم العالمي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بالبنية التحتية، وإنشاء الطرق، مؤكدًا أن الاهتمام بالبنية التحتية يساهم بشكل كبير فى جذب الاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن جماعات الشر التى تشكك فى إنجازات الدولة طوال الوقت هدفها الاحباط واختلاق المشكلات والأزمات فقط.

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