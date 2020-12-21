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رياضة

من مفاوضات القطبين لـ الدكة.. رعب الحرمان من الاولمبياد يطارد أسامة جلال فى إنبي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
أسامة جلال
أسامة جلال
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عمرو الحلواني
حالة كبيرة من الحزن يعيشها أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان وعدم المشاركة فى مباريات الفريق بالدورى الممتاز على مدار الجولات الماضية .

وأبدى اللاعب انزعاجه من خروجه المستمر من حسابات المدير الفنى  وهو ما قد يؤثر على فرص تواجده بشكل أساسى مع المنتخب الأولمبي خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى اليابان خلال الصيف المقبل .

وشهدت الجولات الماضية من الدورى الممتاز اعتماد حلمى طولان المدير الفنى لإنبي على الناشئ هشام عادل بجانب رامي صبري فى قلب الدفاع واستبعاد أسامة جلال من التشكيل الأساسي .

وكانت الفترة الماضية شهدت توترا فى العلاقة بين حلمى طولان وأسامة جلال بسبب تمسك اللاعب برحيل عن القلعة البترولية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ورفض البقاء ، قبل أن تتبخر طموحاته بسبب تراجع عدد من الأندية عن إتمام التعاقد معه وعلى رأسهم الأهلى والزمالك وبيراميدز بعد أن كان محور اهتمام الثلاثي فى وقت سابق .

واشترط شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي مشاركة أى لاعب مع فريقه بشكل أساسى لحجز مكان فى تشكيل الفراعنة خلال دورى الألعاب الأولمبية المقبلة .

وعلى الجانب الآخر ، حذر حلمى طولان المدير الفنى لإنبي من مواجهة الفريق أمام غزل المحلة والمقرر إقامتها غدا " الثلاثاء " بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز .

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