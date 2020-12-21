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مرأة

اللون الأصفر والمعاطف الجلد أبرزها.. تعرف على صيحات الموضة في الشتاء

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يبدأ اليوم 21 ديسمبر فصل الشتاء رسميا مما يعني أنه حان الوقت لمنح خزانة الملابس تحديثًا جديدًا لشتاء 2021،  قد يكون هذا العام انتهى تقريبً وفي حين أن الغالبية منا ربما لم يرتدوا ملابس كثيرة  لأسباب واضحة وهي انتشار فيروس كورونا مما ادي إلي غلق الكثير من الأماكن وعدم الاحتفال أيضا بالعديد من المناسبات والأعياد.

وأكد موقع thetrendspotter، أن لا تزال اتجاهات الموضة لعام 2020 يمكنك  ارتداء هذه الأنماط حتى عام 2021 وما بعده لأن الموضة تبدو غير موسمية إلى حد كبير الآن  بالأخص  معاطف الفرو والجواكيت المريحة  ذات الألوان الحيادية و الباستيل والمطبوعات.

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فنعرض لكم فيما يلي أبرز صيحات الموضة التي يمكنك ارتدائها خلال فصل الشتاء ..

-اللون الأوف وايت يتصدر احدث صيحات الموضة شتاء 2021 على الرغم من أن الألوان الغامقة هي التي تتصدر المشهد كل عام ، ولكنه أنتشر بين المختلف المعاطف.
-الفساتين الصوف القصيرة ذات نقشة الكاروهات فهي من الصيحات التي تمنحك إطلالة أنثوية أنيقة.
-البدل الملونة: ابحثى عن درجة اللون التي تناسب لون بشرتك و أضيفي إكسسوارات مثل حقيبة كلتش جريئة وزوج من الأحذية ذات الكعب العالي. إنه خيار متعدد الاستخدامات يسمح لك بالتميز.
- معاطف جلد :يعتبر هذا الثوب الخارجي المصنوع من الجلد الصناعي خيارًا كلاسيكيًا وبسيطًا للأشهر الباردة ولكنه يظل مواكبًا للموضة هذا الموسم، ارتديه مع بنطال رفيع أو تنورة قصيرة. 
- بنطلون واسع الساق مطوي في الحذاء: يعد المزج بين الأنماط الجديدة ومطابقتها طريقة رائعة لاكتشاف شيء جديد ، وهذا ما يفعله هذا الاتجاه الأخير يُضفي دس بنطالك المستقيم في الأحذية لمسةً غير تقليدية على الزي الكلاسيكي ، ويضيف لمسة بانك رقيقة إلى إطلالتك.
- معاطف ماكسي صفراء: اللون الأصفر هو ظل جريء ونابض بالحياة تملق اللون بدرجات متفاوتة، أو ارتديه مع بلوزة بياقة مدورة بيضاء وحذاء بني. 
اللون الأصفر والمعاطف الجلد أبرزها.. تعرف على صيحات الموضة في الشتاء
اللون الأصفر والمعاطف الجلد أبرزها.. تعرف على صيحات الموضة في الشتاء
اللون الأصفر والمعاطف الجلد أبرزها.. تعرف على صيحات الموضة في الشتاء
اللون الأصفر والمعاطف الجلد أبرزها.. تعرف على صيحات الموضة في الشتاء
اللون الأصفر والمعاطف الجلد أبرزها.. تعرف على صيحات الموضة في الشتاء
اللون الأصفر والمعاطف الجلد أبرزها.. تعرف على صيحات الموضة في الشتاء
اللون الأصفر والمعاطف الجلد أبرزها.. تعرف على صيحات الموضة في الشتاء
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