فى حملة بأسوان.. ضبط متهمين ومخالفات تموينية ومرورية وتنفيذ أحكام

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مكبرة بمختلف المدن والمراكز لضبط الخارجين عن القانون طبقًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.





وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (7) متهمين وبحوزتهم (5) أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (4.500) كيلو جرام.

اقرأ أيضًا:





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ ( 732 ) حكم شمل ( 138) حكم حبس جزئي و ( 27 ) حكم حبس مستأنف و ( 378 ) أحكام غرامات، و ( 186 ) أحكام المخالفات.





وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط ( 25 ) قضية تموينية شملت ضبط ( 4 ) قضايا مخالفات المخابز البلدية، و( 4 ) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و( 11 ) قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و( 6 ) قضايا عدم حمل شهادة صحية .





وفي مجال ضبط قضايا المسطحات المائية تم ضبط قضية تضمنت تحرير عدد (1) محضر ضد المخالفين لقانون حماية البيئة .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط (539 ) مخالفة مرورية شملت ضبط (4) دراجة نارية، و (4) توك بدون تراخيص، بجانب التصالح الفوري في ( 81 ) مخالفة، وكذا تحرير عدد ( 130 ) مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص عدد (89 )حالة عدم قبول التصالح، علاوة على تحرير ( 119 ) مخالفة تجاوز حد السرعة، وأيضًا تحرير عدد ( 110 ) مخالفة متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة أمام المجلس الطبى بدائرة مركز شرطة كوم أمبو حيث أسفرت جهود الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي حشيش وبانجو .





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.





وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.