الشباب والرياضة: حملات تدريب على الإنقاذ والإنعاش القلبي ضمن مشروع "مصر بلا غرقى"

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، إن مشروع "مصر بلا غرقى"، من المشروعات المهمّة التي نالت اهتماما كبيرًا من القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذا البرنامج يُعد من البرامج الطموحة من الوزارة.





ولفت الدكتور أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية لـفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الوزارة تعمل على تدشين حملات للإنقاذ، والإنعاش القلبي، لإنقاذ أي غريق محتمل، على الشواطئ المصرية.





ونظّمت وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية بمناسبة ختام فعاليات مبادرة لا للتحرش، والتي تنظمها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ممثلة في الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد المصري للكيك بوكيسنج، وذلك بمقر مسرح ديوان عام وزارة الشباب والرياضة.





وشهد حفل الختام توزيع شهادات تقديرية للمشاركين والمدربين الذين شاركوا في نجاح هذه المبادرة من خلال تدريب الفتيات بمختلف محافظات الجمهورية وعرض فيلم وثائقي يتحدث عن المبادرة وفعاليتها في مراحلها المتعددة إلى جانب الاستماع إلى تجارب بعض الفتيات اللاتي شاركن في المبادرة وتوضيح فوائدها وإيجابياتها لديهن.



