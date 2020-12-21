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تعليم

بتوقيع طارق شوقي.. شاهد صورة الكتاب الدوري لتفعيل قرارات التعليم الجديدة بعد وصوله للمديريات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
الكتاب الدوري
الكتاب الدوري
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ياســـمين بدوي
حصل موقع صدى البلد على صورة الكتاب الدوري الرسمي الذي أرسله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لجميع المديريات التعليمية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين ، للتأكيد على بدء تفعيل جميع القرارات الجديدة التي تم اعلانها خلال الساعات الاخيرة في مختلف مدارس مصر .

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وقد حمل هذا الكتاب الدوري الكتاب الدوري رقم (9)  لسنة 2020 ، بِشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/2020.

ونص الكتاب الدوري على ما يلي : 

"حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، ولكي يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم في الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول باستخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتي والتي منها (قناة مدرستنا 1، وقناة مدرستنا 2، وبنك المعرفة، ومنصة ذاكر، ومنصة إدارة التعليم للمرحلة الثانوية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وغيرها من الوسائل الرقمية)". 

وتضمن الكتاب الدوري المعتمد رسميا بتوقيع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عدة قرارات وجاءت كالتالي:

- عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية. 

- على المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة قناة مدرستنا (1)، وطلاب المرحلة الثانوية لمتابعة قناة مدرستنا (2) وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم، بالإضافة إلى مساعدتهم فى الدخول على المنصات الرقمية الخاصة بهم.

- استمرار الدراسة لمدة ثلاث أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.

- يكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.

- إتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1  وحتى الصف الثالث الابتدائى) على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل.

جدير بالذكر أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي لا يتم إجراء امتحانات بها وإنما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج.
بتوقيع طارق شوقي.. شاهد صورة الكتاب الدوري لتفعيل قرارات التعليم الجديدة بعد وصوله للمديريات
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