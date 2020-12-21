بفستان أحمر.. هاندا أرتشيل تتألق في أحدث ظهور لها

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، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صور جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هاندا ارتشيل في الصورة، بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا أحمر قصير مما جذب انتباه متابعيها.

ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بإطلالتها المميزة وتركت شعرها بطريقة جذابة مما تناسب مع إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت هاندا بعدم وضع مكياج واكتفت بإطلالتها المميزة.





وتتألق الممثلة التركية هاندا ارتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".