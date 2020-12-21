ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفستان أحمر.. هاندا أرتشيل تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
هاندا ارتشيل
هاندا ارتشيل
Advertisements
ندى فكرى
شاركت هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صور جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت هاندا ارتشيل في الصورة، بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا أحمر قصير مما جذب انتباه متابعيها. 
ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بإطلالتها المميزة وتركت شعرها بطريقة جذابة مما تناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هاندا بعدم وضع مكياج واكتفت بإطلالتها المميزة.

وتتألق الممثلة التركية هاندا ارتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".
بفستان أحمر.. هاندا أرتشيل تتألق في أحدث ظهور لها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مفتوح الظهر.. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة جريئة

بإطلالة لافتة.. هاندة ارتشيل تفاجئ متابعيها بصورة جديدة

بإطلالة جريئة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار عبر انستجرام

بإطلالة سوداء.. هاندا ارتشيل تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بفستان مكشوف .. هاندا ارتشيل تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

بالجلد.. هاندة أرتشيل تخضع لجلسة تصوير جذابة

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائري المعادي

أم تطالب وزير التعليم بفرض الحظر لزيادة حالات كورونا.. وشوقي يرد: ده مش قرارنا

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

بفستان ملفت.. ميرهان حسين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فضل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر وجلب الحبيب .. هل حقيقة أم اعتقاد خاطئ؟

لأول مرة منذ 20 عاما.. الجيش السوداني يسيطر على آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا

Advertisements

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

الجرام يقترب من 940 جنيها.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 -12-2020

رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف مصير أفشة والسولية من لقاء القمة

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

أم تطالب وزير التعليم بفرض الحظر لزيادة حالات كورونا.. وشوقي يرد: ده مش قرارنا

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

رسميا.. بدء فصل الشتاء اليوم وهذا ما سيحدث

شاهد.. لحظة احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائري المعادي

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

حفل كبير واستقبال رسمي لـ بيج رامى بمطار القاهرة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا