وزير الرياضة يشهد الافتتاح الرسمي لأولمبياد المحافظات الحدودية بشرم الشيخ





حضر الافتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والاعلاميين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات الحدودية المشاركة.







تضمن حفل الافتتاح تقديم عروض رياضيه من كليه التربيه الرياضيه جامعه اسوان وطلائع، وشباب من وزارة الشباب والرياضة، ويشارك فى الاولمبياد محافظات" أسوان، الوادى الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر ، مرسى مطروح" وذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والانشطة الرياضية، وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع النصرى وخاصة فى المحافظات الحدودية لما يسهم فى نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.







تقام الاولمبياد بمشاركة عدد من الألعاب هي " خماسي قدم، كرة طائرة، كره طائرة شاطئية، تنس طاولة، كرة سرعة كاراتيه، شطرنج، العاب قوى، سباحة" للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، بالاضافة الي كرة الطائرة جلوس لذوي القدرات والهمم وقد تم اطلاق شعلة الاولمبياد في وزاره الشباب والرياضه فى يوم ٩ نوفمبر الماضي .

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات حفل افتتاح اولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الثانية، والتي تقام على ملاعب مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، الذي يقام فى الفترة من ١٩-٢٣ ديسمبر، وتنفذه الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقه شبابها .