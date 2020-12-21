ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

"الوطن" الإماراتية: على أمريكا اتخاذ مواقف حازمة لمنع التدخلات التركية والإيرانية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكدت صحيفة (الوطن) الإماراتية، أهمية اتخاذ الإدارة الأمريكية مواقف حازمة لمنع التدخلات من قبل تركيا وإيران، وحماية منطقة الشرق الأوسط من الانتهاكات المتكررة.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان (قضايا عالمية عالقة) - إن النظام الأمريكي أدرك تمامًا النوايا والأطماع التي يتم العمل عليها وما تمثله من تهديد حقيقي لأمن واستقرار المنطقة الأهم في العالم.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي بات الاتفاق النووي مع إيران من الماضي، وحاولت استغلاله لمواصلة العبث وتوتير المنطقة وتسخير المليارات لتمويل ودعم المليشيات الإرهابية، يتزايد الغضب العالمي الرسمي والشعبي من رعونة تركيا وأطماعها الاستعمارية، ويتجه لتشديد العقوبات عليها.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

فيفي عبده تنشر صورة لـ الكينج محمد من داخل المستشفى

لو كنت موظفا.. اعرف رصيدك من الإجازات الاعتيادية السنوية

ما يقارب 20% من النزلاء.. تفشي فيروس كورونا في السجون الأمريكية

في عيد ميلادها.. تعرف على الاسم الحقيقي لـ نجلاء فتحي

تبدأ 5 فبراير .. وزير التعليم يعلن موعد إجازة نصف العام

اتحاد الكرة يستعين بحكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

Advertisements

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020

بحضور زوار مصريين وأجانب.. شاهد تعامد الشمس على معبد الكرنك