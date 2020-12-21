بحضور نخبة من علماء القارات..مؤتمر NEXT 75 يناقش التحديات العالمية

استضافت مدينة سوتشي في روسيا مؤتمر NEXT 75 الدولي للشباب، لمناقشة المشكلات الرئيسية التي تشكل المستقبل، حيث ناقش المؤتمر تغيير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية وخطر الزيادة السكانية والأوبئة الجديدة، كما تطرق إلى آفاق الطاقة النظيفة والفرص التي توفرها التقنيات المتقدمة، وشهد مؤتمر NEXT 75 حضور 400770 شخصًا حول العالم.





وقد شهد المؤتمر حضور رودني جون الام الحائز على جائزة نوبل للسلام وعلماء البيئة المشهورون ميغيل برانداو وكارل سافينا وعالمة السلوك والأنثروبولوجيا جين موريس جودل غيرهم من العلماء، علاوة على، أوليفر ستون، مخرج سينمائي شهير الذي فاز بثلاث جوائز أوسكار، رائد طيران، سفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة برتراند بيكارد؛ وشارك الممثل والمخرج دانيلا كوزلوفسكي.





واجتمع المتحدثون على إيمانهم بضرورة تخطي التحديات العالمية، خاصةً وأن سرعة التقدم في العالم لها جانب سلبي أيضًا، مثل: تأثير الإنسان على النظام البيئي للكوكب. كما أصبحت الاستجابة لأكثر القضايا العالمية إلحاحًا أحد العناصر الأساسية للوصول إلى مستقبل أفضل، وهو ما يعد مهمة مشتركة لجميع الأجيال.





ومن جانبه صرح الدكتور تيجبير سينغ رانا، الأستاذ في جامعة دلهي، إنه من المستحيل وقف نمو سكان العالم، لكن من الممكن منع أزمة الزيادة السكانية والعمل نحو مكافحة الفقر من خلال ترشيد استهلاك الموارد المتضائلة.





كما شدد عالم الفيروسات الشهير أوويل توموري على صعوبة التنبؤ بظهور أوبئة جديدة، لكن يجب أن تكون كل دولة مستعدة لاتخاذ جراءات صارمة بهدف منع انتشار العدوى خارج البلاد. وأضاف قائلًا: "من أجل حل المشاكل البيئية، لا يكفي استخدام مصادر طاقة خالية من الكربون، فمن الضروري تطوير أقوى أنواع التوليد -الطاقة النووية، وإلا فإن محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية يجب أن تحتل مناطق شاسعة، كما أوضح توماس بليز".





ولخص أليكسي ليختشيف، مدير عام روساتوم نتائج المؤتمر مؤكدًا: "كل ما يحدث في العالم حاليًا سيؤثر علينا جميعًا، مما يعني أن مهمتنا الرئيسية هي إيجاد حل مشترك لمنع التحديات والتهديدات." وقال: "سمح لنا المؤتمر باتخاذ بفهم ما يجب القيام به لجعل الحياة على الكوكب أفضل وأكثر أمانًا في السنوات الـ 75 المقبلة. أنا واثق من أننا سنغير العالم معًا نحو الأفضل، لأن المستقبل قد بدأ بالفعل".





والجدير بالذكر انه قد شارك في المؤتمر 500 شاب موهوب لمناقشة مصير الكوكب، حيث حضر البعض من داخل قاعة المؤتمرات الحديثة "Atom Hall" Sirius Park of Science and Art والبعض الاخر كان تواجدهم افتراضيًا. كما أتيحت لهم جميعًا فرصة ليس فقط لتلقي المعلومات، ولكن أيضًا للمشاركة في المناقشة وطرح الأسئلة والتعبير عن آرائهم. وشارك في الفعالية بعض المشاركون من مصر، حيث انضم طلاب من جامعة عين شمس ومدارس برنستون ومينيس الدولية عبر الإنترنت.



