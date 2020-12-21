ضمن مبادرة اتحضر للأخضر.. إطلاق حملة"رواد البيئة" بمدارس قنا

أطلق فرع جهاز شئون البيئة بقنا، اليوم حملة توعية بيئية بعنوان « رواد البيئة» من مدينة قوص، بالتعاون مع مديرية التربية و التعليم بقنا

ومركز اعلام قنا، والتي تهدف للحفاظ على البيئة من خلال سلسلة ندوات بمدارس محافظه قنا، فى إطار مبادرة "اتحضر للأخضر" التى تتم رعاية رئيس الجمهورية، ووزيرة البيئة.





وأوضح المهندس أسعد محمد، رئيس الإعلام والتوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، أنه سوف تستمر الحملة بمقرات المدارس خلال شهر ديسمبر مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لفيرس كورونا، وتستهدف الحملة توعية 500 طالب وطالبة ويليها معلمى التربية السكانيه و البيئة بالمدارس.





وأضاف محمد، أن الحملة تعمل من خلال عدة محاور، تشمل التوعية البيئية في مفاهيم البيئية والتربية البيئية ومصادر التلوث بكافة أشكاله

والحلول المقترحة في الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير وفوائد التشجير والتنمية المستدامة وأهدافها وترشيد الاستهلاك والحد من استخدام البلاستيك.





وأشار محمد، إلى أن أولى ندوات الحملة عقدت بمدرسة النصر الاعدادية بنات بمدينة قوص بعنوان الحفاظ على البيئة، بحضور أحمد حلمى رئيس قسم التربية السكانيه والبيئة بإدارة قوص التعليمية

ومسؤلى التربية السكانيه والبيئة بالمدرسة، وحاضر فيها المهندس أسعد محمد، متناولا دور وزارة البيئة فى الحفاظ على البيئة، والحد من الممارسات الخاطئة تجاه تلوث الماء والهواء وكيفيه تعديل السلوك

ورفع الوعي البيئي لدي الطالبات وتفادي التلوث وعدم المشاركة في حدوثه.





وأشاد أحمد حلمى، رئيس قسم التربية السكانيه و البيئة، بتعاون جهاز شئون البيئة بقنا فى نشر الوعى البيئي مع دعم الاجراءات الاحترازية لفيروس كرونا واتباع كافة التعليمات.





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