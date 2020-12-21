بـ قيمة رمزية.. معهد أمراض العيون يقدم ملايين الخدمات للمواطنين

قال الدكتور مصطفى صلاح الدين، رئيس معهد بحوث أمراض العيون، إن المعهد في اساسه بحثي ولكن ملحق به مستشفى بها مايقرب من 80 سرير، لافتا الي ان المعهد عبارة عن كلية طب في امراض العيون، ولذلك بها اقسام مختلفة ومعامل ووحدات ترتبط بكل ما يتعلق بامراض العيون.





وأوضح الدكتور مصطفى صلاح الدين، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، ان المعهد تم انشاؤه في عام 1989 تم العمل به عام 1990، ومنذ هذا الوقت وهو يقدم كل الخدمات العلاجية للمجتمع، ويتم هذا من خلال العيادات الخارجية التخصصية، فيتم ربط الخدمة العلاجية بالخدمة البحثية.





وأكد ان قيمة الكشف رمزية في المعهد، الي جانب توفيره العلاج لـ غير القادرين، منوها ان المعهد يستقبل حوالي 200 مريض يوميا، اي مايقرب من 180 الف مريض في السنة سواء في العيادات العامة او التخصصية، ويتم اجراء من 40 لـ 50 عملية يوميا، اي حوالي 20 الف عملية في السنة بأحدث الطرق والاساليب.





وتابع ان المعهد يقوم بعمل قوافل طبية للمحافظات والقرى النائية، وتتكون القافلة من 16 فرد ما بين اطباء الي ممرضين واعضاء مساعدين، مؤكدا على دعم الدولة للمعهد سواء بدعم مادي ام دعم من خلال الاجهزة التشخيصية والبحثية، وتم رصد ميزانية للمعهد حوالي 25 مليون ولكنها في تزايد وفقا لمتطلباته واحتياجاته، مشددا على ان المعهد له عائد ايضا يستطيع من خلالها اعمال التطوير.





واضح ان الدولة تشجع بانشاء مكاتب نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار، لافتا الي ان الابحاث يتم ربطها بالصناعة، منوها ان امراض العيون متعددة وتختلف من سن لاخر وهناك كمها خلقية او وراثية واخرى تآثرا بعوامل خارجية.



