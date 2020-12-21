ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استون فيلا ومشوار البريميرليج.. فوز عريض وصدمة بسبب مدة غياب تريزيجيه

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا
Advertisements
صدى البلد
يسير نادي أستون فيلا، في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بخطى ثابتة، فاختتم مباراته الأخيرة في البريميرليج بفوز عريض بثلاثية نظيفة في شباك ويست بروميتش، في الوقت الذي يُعاني فيه من بعض الغيابات. 

وحل فريق استون فيلا والمحترف ضمن صفوفه المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي ضيفا علي وست بروميتش، أمس الأحد، في تمام الساعة التاسعة والربع على ملعب ذا هاوثورنس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الانجليزي. 



غياب تريزيجيه 

ورغم غياب نجم الفريق محمود تريزيجيه، عن المباراة بسبب تعرضه للإصابة في وجهه وكذلك إصابة في اوتار الركبة، وجلوس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء، إلا أن الفريق عبر المباراة بثقة كاملة. 

تمكن أنور الغازي نجم الفريق افتتح أنور الغازي التسجيل لـ أستون فيلا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف بيرتراند تراوري النتيجة لـ وست بروم في الدقيقة 84.


أهداف استون فيلا 

وأحرز الغازي الهدف الثالث لـ فيلا في الدقيقة 88 من ضربة جزاء مؤمنًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 22 في المركز التاسع، وتوقف رصيد وست بروميتش عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر.


وأعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست بروميتش ألبيون، في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وجاء تشكيل أستون فيلا لمواجهة وست بروميتش كالآتي:

في حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، كورتني هوس، تايرون مينجز، مات تارجيت.

خط الوسط: ماكجين، دوجلاس لويز، أنور الغازي، واتكينز.

خط الهجوم: تراوري، جريليش

ومن المتوقع غيابه لبضع اسابيع اخري .

ويسعى فريق استون فيلا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للعودة لطريق الانتصارات بعد التعادل امام بيرنلى الجولة الماضية وتعرضة لعدة خسائر .

والمفاجأة أنه من المتوقع أن يغيب محمود تريزيجيه غيابه لبضع اسابيع اخري . 


ترتيب الدوري الإنجليزي

انتهت معظم مباريات الجولة الـ 14 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تبقي مبارتين تقامان مساء اليوم الإثنين بين بيرنلي وولفرهامبتون ومباراة تشيلسي مع ويست هام يونايتد.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي  ب31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يملك 27 نقطة، وحل مانشستر يونايتد ثالثا برصيد 26 نقطة.

وجاء جدول ترتيب مبارايات الدوري الإنجليزي بعد نهاية مبارايات الأحد كالاتي:

1- ليفربول 31 نقطة

2- ليستر سيتي 27 نقطة

3- مانشستر يونايتد 26 نقطة

4- ايفرتون 26 نقطة

5- توتنهام 25 نقطة

6- ساوثهامبتون 24 نقطة

7- مانشستر سيتي 23 نقطة

8- تشيلسي 22 نقطة

9- أستون فيلا 22 نقطة

10- وست هام يونايتد 21 نقطة

11- ولفرهامبتون 20 نقطة

12- نيوكاسل 18 نقطة

13- كريستال بالاس 18 نقطة

14- ليدز يونايتد 17 نقطة

15- أرسنال 14 نقطة

16- برايتون 12 نقاط

17- فولهام 10 نقاط

18- بيرنلي 10 نقاط

19- وست برومتش ألبيون 7 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 2 نقطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة

رفاق محمد صلاح في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتصار ليفربول على توتنهام

في غياب تريزيجيه.. أستون فيلا يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

بعد نهاية الجولة الـ 13 .. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

في غياب تريزيجيه .. أستون فيلا يحل ضيفا على وست بروميتش بالدوري الإنجليزي

فى غياب تريزيجيه.. تشكيل أستون فيلا لمواجهة وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

أزمة عنيفة تهدد عدم إقامة مباراة الزمالك وبطل التشاد | تفاصيل

حفل كبير واستقبال رسمي لـ بيج رامى بمطار القاهرة.. فيديو

دعاء الميت أبي .. بـ14 كلمة تزيد حسناته ويتجاوز الله عن سيئاته

مقابل 2.5 مليون يورو.. الزمالك يرفض عرضًا فرنسيًا لـ مصطفى محمد | تفاصيل

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

اختراق صفحة أحمد شوبير على فيس بوك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020

بحضور زوار مصريين وأجانب.. شاهد تعامد الشمس على معبد الكرنك