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محافظات

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( دمنهور - النوبارية - إدكو - المحمودية - الدلنجات - إيتاي البارود - كوم حماده)، اليوم الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة16 حالة تعد على 3289     م٢ عبارة عن الآتي :- 

- إزالة عدد 5 حالات تعد بالمهد  بمساحة  1404 م٢ بقرية نديبة بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

- إزالة عدد 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة  465 متر بقرى الخريجين بعزب حوش عيسى عبارة عن مباني بالطوب الأبيض .

- إزالة 2 حالة تعد علي أملاك الدولة بمساحة 450 متر عبارة عن أسوار من الحجارة البيضاء بإدكو.

- إزالة حالة تعد بالمهد علي الأرض الزراعية بمساحة 400 م٢  بعزبه 16 التابعة لجمعيه الخليج بقرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن قواعد خرسانية مدفونة في باطن الأرض.

- إزالة عدد 2 حالة تعد بمساحة 280 م بقري الوفائية وطيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة سور مخالف بمساحه 150 متر بقرية العلايا التابعة لقرية صفط الحرية بإيتاى البارود.

- إزالة حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 140 م بزمام جمعية الطود الزراعية بكوم حماده عبارة عن أسوار طوليه وعرضيه .

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إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
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