يمنى راحت فين..الاجهزة الامنية تكشف غموض اختفاء فتاة القناطر

نجحت أجهزة الأمن ب القليوبية في كشف غموض تغيب فتاة تبلغ من العمر 17عاما مقيمة بقرية الخرقانية مركز القناطر الخيرية.





واوضحت التحريات، ان الفتاة أصيبت بحالة نفسية بسبب عدم قدرتها علي استيعاب دروسها في الثانوية الازهرية وضغط والدها عليها للمذاكرة فقررت ترك المنزل حيث خرجت ولم تعد حتي تم العثور عليها، تحرر محضر بالواقعة وجري تسليمها لأسرتها وتعهدوا بحسن رعايتها .









وبسؤال والد المتغيبة أكد أنها كانت بأحد دروس الفقهية بالقرية وانتهت منه برفقة زملائها فى حوالى الساعة السادسة مساءً وقامت بتصوير بعض المذكرات إلا أنها عقب هذا التوقيت اختفت ولم تعد.



وأضاف أن ابنته تركت الهاتف المحمول قبل الذهاب للدرس وبعدها اختفت موضحا أنه لم يكن هناك أى خلاف معها إلا حرصه على حثها للمذاكرة نظرا لثقل المواد التى تدرسها بالثانوية الأزهرية على عكس مثيلتها العامة.



فيما تمكنت أجهزة الامن من تحديد مكان المتغيبة التي تركت المنزل بعد إصابتها بحالة نفسية بسبب أزمتها مع المذاكرة والتحصيل وتعهد والدها بحل المشكلة وحسن رعايتها.

كان اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بتلقيه بلاغا بتغيب الطالبة "يمنى ط ح" بالصف الثالث الثانوى الأزهرى بقرية الخرقانية التابعة للمركز،