شاهد.. جامعة سوهاج: الإعادة في 10 كليات بالجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب

أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج ، نتائج الجولة الأولى، والتي أسفرت عن إجراء جولة الإعادة بكليات التربية، العلوم، الآداب، التجارة، الزراعة، بالإضافة إلى كليات الطب البيطري، التربية الرياضية، الحقوق، الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية النوعية.





وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن العملية الانتخابية شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في انتخابات اتحاد الطلاب، وذلك من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، لافتًا إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأضاف الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الانتخابات أجريت لاختيار أعضاء اتحاد الطلاب الممثلين لسبعة لجان وهم العلمية، الثقافية، الإجتماعية، العلمية، الفنية، بالإضافة إلى اللجنة الرياضية والأسر و الجوالة.





وأوضح صبري محمد مدير رعاية الشباب المركزية، أن اليوم تتم انتخابات الإعادة من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الرابعة عصرًا، مضيفًا أن غدًا الثلاثاء 22 ديسمبر الجاري ستعقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات المختلفة، يليه الأربعاء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.





والجدير بالذكر أن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات تضم الدكتور صفا محمود السيد رئيسًا للجنة، وعضوية كلًا من الدكتور هاني جعفر بكلية التربية الرياضية، الدكتور زين العابدين محمد بكلية الحقوق، وصبري محمد مدير رعاية الشباب، والطالب أبو النصر محمد بالفرقة الثانية كلية الحقوق والطالبة ماري مرقص الفرقة الثانية كلية الآداب.



