شاهد.. جامعة سوهاج: الإعادة في 10 كليات بالجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب

أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج، نتائج الجولة الأولى، والتي أسفرت عن إجراء جولة الإعادة بكليات التربية، العلوم، الآداب، التجارة، الزراعة، بالإضافة إلى كليات الطب البيطري، التربية الرياضية، الحقوق، الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية النوعية.
وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن العملية الانتخابية شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في انتخابات اتحاد الطلاب، وذلك من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، لافتًا إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الانتخابات أجريت لاختيار أعضاء اتحاد الطلاب الممثلين لسبعة لجان وهم العلمية، الثقافية، الإجتماعية، العلمية، الفنية، بالإضافة إلى اللجنة الرياضية والأسر و الجوالة.
وأوضح صبري محمد مدير رعاية الشباب المركزية، أن اليوم تتم انتخابات الإعادة من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الرابعة عصرًا، مضيفًا أن غدًا الثلاثاء 22 ديسمبر الجاري ستعقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات المختلفة، يليه الأربعاء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.
والجدير بالذكر أن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات تضم الدكتور صفا محمود السيد رئيسًا للجنة، وعضوية كلًا من الدكتور هاني جعفر بكلية التربية الرياضية، الدكتور زين العابدين محمد بكلية الحقوق، وصبري محمد مدير رعاية الشباب، والطالب أبو النصر محمد بالفرقة الثانية كلية الحقوق والطالبة ماري مرقص الفرقة الثانية كلية الآداب.
وشهد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، الإحتفالية التي نظمها قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بمناسبة نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب برنامج الترجمة الإنجليزية، والاحتفاء بتعيين الدكتور كريم مصلح عميدا للكلية، وأقيمت بمركز المؤتمرات الدولي بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور أحمد جلال أمين عام الجامعة المساعد، الدكتور محمد توفيق منسق البرامج بالكلية، والدكتورة وجدان ربيع منسق برنامج اللغة الانجليزية، وجمع كبير من طلاب الكلية والبرامج والخاصة.
وبهذه المناسبة ألقى رئيس الجامعة كلمة باللغة الإنجليزية ألحقها بترجمة باللغة العربية، أعرب فيها عن سعادته البالغة بالتميز العلمي لطلاب برنامج الترجمة، ومدى اتقانهم للغة الانجليزية تحدثًا واستماعًا، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد بشكل كامل لزيارة لجنة اعتماد الكلية في وقت قريب، لتقييم جميع البرامج الجديدة وتجويد الأداء لتحقيق أعلى درجة من الرضا لجميع منسوبي البرامج الخاصة، مهنئاََ الدكتور كريم مصلح لتولية منصب العمادة، لافتًا إلى دوره الملموس في التطور الذي حدث بالكلية خلال الفترتين الماضيتين من عمادته.
من جانبه قدم عميد الكلية شكره لرئيس الجامعة لحرصه على الدعم المادي والمعنوي لجميع أقسام الكلية على الدوام، لافتاَ إلى أن الكلية تسعى للحصول على الاعتماد الدولي عقب حصولها على الاعتماد المحلي، وذلك من خلال إدخال عدد من البرامج الجديدة التي تمنحها الصفة الدولية والعالمية.
ومن جانبها أعربت الدكتورة وجدان ربيع عن إمتنانها بصدور القرار الجمهوري بتولي الدكتور كريم مصلح لعمادة الكلية للمرة الثالثة على التوالي، مقدمة خالص التهنئة لطلاب برنامج اللغة الانجليزية على انتهاء أنشطة الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي.
جدير بالذكر ان الاحتفالية شهدت تكريم لرئيس الجامعة وعميد الكلية، كما تضمنت عددا من الفقرات الفنية في الإنشاد الديني والأغاني الوطنية، والدبلجة من أداء طلاب القسم.