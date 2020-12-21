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تعليم

استمرار انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الدلتا التكنولوجية وسط إجراءات احترازية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
انتخابات اتحاد الطلاب
انتخابات اتحاد الطلاب بكلية تكنولوجيا الصناعة
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اسلام خال
إقامت جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية تحت رعاية الدكتور علوى الخولى رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية والدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وصرحت هدير الجوهري المتحدث الإعلامي باسم جماعة الدلتا التكنولوجيا فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن المارثون الانتخابي للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 انطلق مع صباح يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020 في التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.

وأضافت الجوهري أن انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم تجرى بعد غد الثلاثاء، على أن تقام يوم الخميس الانتخابات على مقعد رئيس اتحاد الطلاب ونائبه على مستوى الجامعة وأمناء اللجان ومساعديهم، وأن الانتخابات شهدت إقبالا كثيفا من جانب الطلاب.

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وأكدت على أن أعمال الانتخابات تتم في إطار من الشفافية والديمقراطية واتباع قواعد التنافس السليمة بين الطلاب ليتم تدريبهم على المشاركة الفعالة فيما بعد في القرارات المجتمعية، وإبداء الرأي فيها، كما أن الجامعة تتخذ كل التدابير اللازمة من تطهير وتعقيم كامل للجان الانتخابات، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما منعت الجامعة دخول أى طالب بدون ارتداء الكمامة والحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى بينهم اثناء سير العملية الانتخابية.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
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