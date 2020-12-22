أبو حامد: البرلمان القادم ستكون على أولوياته استكمال إصدار القوانين المكملة للدستور





قال النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أن البرلمان القادم ستكون على أولوياته إستكمال إصدار القوانين المكملة للدستور مثل قانون إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز ، واستكمال إصدار التشريعات الخاصة بالإصلاح الإقتصادى.





وأشار أبو حامد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى إستكمال إصدار قوانين إجتماعية مثل قانون الأحوال الشخصية وقوانين سياسية مثل قانون الإدارة المحلية ، هذا بالإضافة إلى قانون الضمان الإجتماعى الجديد.



