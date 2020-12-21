عميد آداب القاهرة: تعاون مع شركة اتصالات لتخفيض أسعار خدمات الإنترنت

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن الكلية في طريقها لعمل بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الاتصالات لصالح دعم منظومة التعليم الإلكتروني وتوجه جامعة القاهرة نحو جامعة ذكية.
وأضاف "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الكلية تعمل على تقديم خدمات إنترنت منخفضة التكلفة لتيسير عملية وصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين لمنصة التعليم الالكتروني (بلاك بورد) والتي أطلقتها الجامعة.
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وأوضح أن الشركة الموقع معها البروتوكول سوف ترعى حفل توزيع أجهزة التابلت لطلاب الكلية من ذوي الهمم، استعدادا لاختبارت نهاية الفصل الدراسي الأول والمقرر إجراؤها الأسبوع القادم.
وكان عميد كلية الآداب قد أوضح، أنه تم توزيع الطلاب المترشحين لانتخابات اتحاد الطلاب على 7 لجان بواقع 47 طالبا.
وأكد "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الكلية ملتزمة بالجدول الذي أعدته وزارة التعليم العالي، من أول بدء العملية الانتخابية وحتى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم يوم الثلاثاء المقبل، مع التشديد التام على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، والتزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بها.