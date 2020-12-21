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تعليم

رئيس جامعة حلوان يتفقد سير الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:54 ص
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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تفقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان كلية التجارة وإدارة الأعمال سير عملية الجولة الأولى  من انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021، كما تفقد سير العملية الانتخابية فى كلية الآداب ورافقه فى الجولة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشدد  الدكتور ماجد نجم على الطلاب على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما حثهم وحفزهم  على ضرورة وأهمية المشاركة فى انتخابات الاتحادات الطلابية، ووصف سيادته الطلاب والطالبات المشاركين بالانتخابات بالإيجابيين، حيث هي خطوة البداية التي تضع الطالب على طريق الديموقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع.


وأكد رئيس جامعة حلوان على ٱن هذا  العرس السياسي يعد محاكاة واقعية للممارسة السياسية التى تسهم فى تعزيز قيم المشاركة الإيجابية وممارسة الطلاب لحقهم الانتخابي ، حيث حرصت إدارة الجامعة  على الالتزام بتوفير مناخ ملائم من الحرية لاختيار من يمثلهم من الطلاب بكل حرية وفي أجواء من الشفافية والحيادية المطلقة بين الطلاب .

 بدأت  أمس الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية، ومن المقرر ان تبدأ جولة الإعادة اليوم فى تمام التاسعة صباحا .
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