ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس لجنة كورونا يطمئن المصريين على اللقاح: "عمرنا ما هنكون فيران تجارب"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:15 م
الدكتور حسام حسني،
الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
Advertisements
فرح علاء الخولي
أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا،أن مصر واللجنة العلمية لمكافحة كورونا على تواصل دائم مع كل الدول العربية، موجها الشكر لدولة الامارات الشقيقة على مجهوداتها معنا وما اهدتنا إياه من اللقاح.

وأوضح الدكتور حسام حسني، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، ان الأمل في إنتهاء هذا الوباء هو توفر دواء شاف أو لقاح واق، لافتا إلي أن البروتوكولات العلاجية المتعارف عليها والمتبعة حاليا أصبحت لديها تأثير بشكل كبير للوصول الي مرحلة الشفاء بشكل آمن بالنسبة للمرضى، مستنكرا فكرة من يرفض ان يتناول اللقاح في حال توافره، مشيرا إلي أن الطفل بمجرد ولادته في أول 40 يوم يتم لقاحه ضد الدرن، وهو كان احد الاوبئة التي تهدد البشرية في العهود السابقة.

واضاف أن هذا النوع من اللقاحات ليست  هذه المرة الاولى التي  يتم اسخدامه فيها ، متسائلا: "أنا مش عارف تخوف الناس جي منين، وليه"، مطمئنا كل المصريين ان الدولة تهتم لصحتهم، نافيا "احنا عمرنا ما هنكون فيران تجارب".

واشار الي ان تناول اللقاح هو محاولة لانهاء هذا الوباء،وأن الوضع الوبائي في العالم كله غير مستقر في هذه الفترة، وخاصة ان وزارة الصحة حذرت من شهر يناير وفبراير لانهما من أكثر الأوقات التي تزيد بها الالتهابات الفيروسية، فبالتبعية سيكون هناك زيادة في انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية، واكد على ان من يمرض الدولة ستوفر له العلاج ولكن كلا منا له دوره.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس لجنة مكافحة كورونا: بدء العد التنازلي للقضاء على الفيروس فى هذا الموعد

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف عن طوق النجاة الوحيد للوقاية من كوفيد 19

الحل الوحيد لمعرفة الفرق بين الأنفلونزا العادية وكورونا.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تجيب

الخلاص في أبريل.. حسام حسني يزف بشرى سارة بشأن نهاية كورونا

ردا على إعلام الإخوان.. لجنة مكافحة كورونا: علاج محمد صلاح بروتوكول علاج مصري

رئيس لجنة مكافحة كورونا: ظهور اللقاح بداية أبريل المقبل

ترشيحاتنا

النار تحت الرماد | صدام عنيف بين الفيفا والأولمبية بسبب انتخابات الجبلاية.. وحطب: إقامتها خرق للقانون

دعاء الميت أبي .. بـ14 كلمة تزيد حسناته ويتجاوز الله عن سيئاته

وكيل جيرالدو: اللاعب تلقى عرضا برازيليا والأهلي لا يرغب في استمراره بالفريق

وزير التعليم: المدارس رفعت الغياب من اليوم بدون إغلاق.. والدراسة مستمرة 3 أسابيع

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

بالجلابية الفلاحي.. طالبات جامعة بني سويف يستقبلن وزير التعليم العالي

Advertisements

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020

بحضور زوار مصريين وأجانب.. شاهد تعامد الشمس على معبد الكرنك

بالجلابية الفلاحي.. طالبات جامعة بني سويف يستقبلن وزير التعليم العالي