رئيس لجنة كورونا يطمئن المصريين على اللقاح: "عمرنا ما هنكون فيران تجارب"

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا،أن مصر واللجنة العلمية لمكافحة كورونا على تواصل دائم مع كل الدول العربية، موجها الشكر لدولة الامارات الشقيقة على مجهوداتها معنا وما اهدتنا إياه من اللقاح.





وأوضح الدكتور حسام حسني، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، ان الأمل في إنتهاء هذا الوباء هو توفر دواء شاف أو لقاح واق، لافتا إلي أن البروتوكولات العلاجية المتعارف عليها والمتبعة حاليا أصبحت لديها تأثير بشكل كبير للوصول الي مرحلة الشفاء بشكل آمن بالنسبة للمرضى، مستنكرا فكرة من يرفض ان يتناول اللقاح في حال توافره، مشيرا إلي أن الطفل بمجرد ولادته في أول 40 يوم يتم لقاحه ضد الدرن، وهو كان احد الاوبئة التي تهدد البشرية في العهود السابقة.





واضاف أن هذا النوع من اللقاحات ليست هذه المرة الاولى التي يتم اسخدامه فيها ، متسائلا: "أنا مش عارف تخوف الناس جي منين، وليه"، مطمئنا كل المصريين ان الدولة تهتم لصحتهم، نافيا "احنا عمرنا ما هنكون فيران تجارب".





واشار الي ان تناول اللقاح هو محاولة لانهاء هذا الوباء،وأن الوضع الوبائي في العالم كله غير مستقر في هذه الفترة، وخاصة ان وزارة الصحة حذرت من شهر يناير وفبراير لانهما من أكثر الأوقات التي تزيد بها الالتهابات الفيروسية، فبالتبعية سيكون هناك زيادة في انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية، واكد على ان من يمرض الدولة ستوفر له العلاج ولكن كلا منا له دوره.



