ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
Advertisements
عمرو الحلواني
تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة 3 مواجهات قوية تجمع كلا من البنك الأهلى أمام الإنتاج الحربي والجونة أمام الإسماعيلى والمصرى مع أسوان .

تبدأ لقاءات اليوم بمواجهة قوية تجمع البنك الأهلى أمام الإنتاج الحربي بملعب الشرطة قى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا فى مباراة متكافئة بين الفريقين الباحثين عن تحقيق أول فوز لهم فى الموسم الجارى بعد تعادل البنك فى المباراة الأولى أمام وادى دجلة بهدف ، وخسارته فى المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا ، وفى المقابل تلقى الإنتاج الحربي خسارة أمام سيراميكا فى الجولة الأولى وتعادل مع الإسماعيلى فى المباراة الثانية.

وفى ملعب الجونة ، يدخل الإسماعيلى فى مباراة قوية عندما يلتقى مع الجونة فى تمام الساعة الخامسة مساء ويبحث أيضا الفريقان عن الفوز الأول لهم فى ادلروى بعد تعادلهما فى الجولة الأولى والثانية .

وفى تمام الساعة السابعة والنصف مساء يلعب المصرى مع أسوان بملعب برج العرب فى مباراة من المتوقع أن تكون قمة فى القوة والإثارة فى ظل بحث المصرى عن تحقيق الفوز الأول هذا الموسم بعد أن كان تعادل أمام الجونة والإسماعيلى فى الترتيب ، بينام يبحث أسوان عن مواصلة عروضه المميزة فى الدورى هذا الموسم بعد أن كان تمكن من الفوز فى المباراتين الماضيتين .

ومن المقرر أن تذاع المباريات الثلاث عبر قناتى أون تايم سبورت 1 و أون تايم سبورت 2 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد غياب أسبوعًا.. رضوان الشريفي في تمرين الإسماعيلي اليوم

طلائع الجيش يستهل مشواره في الدوري بمواجهة الجونة

بهدف الفيل.. أسوان يفوز على إنبي في افتتاحية الدوري.. فيديو

مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 16- 12- 2020 والقنوات الناقلة

هيثم شعبان: قرأت فكر محمد يوسف مبكرا.. ولسه معملناش حاجة

محمد إبراهيم: صالح جمعة موهبة تضيف لأي فريق

ترشيحاتنا

دعاء الميت أبي .. بـ14 كلمة تزيد حسناته ويتجاوز الله عن سيئاته

وفاة والد الفنانة سمر مرسي بفيروس كورونا

إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية عن سلالة كورونا الجديدة

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

بالجلابية الفلاحي.. طالبات جامعة بني سويف يستقبلن وزير التعليم العالي

حفل كبير واستقبال رسمي لـ بيج رامى بمطار القاهرة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020

بحضور زوار مصريين وأجانب.. شاهد تعامد الشمس على معبد الكرنك