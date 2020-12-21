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تعليم

تعليم المنيا يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة الأبحاث على مستوى الجمهورية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:21 م
الطلاب الفائزين
الطلاب الفائزين في مسابقة الابحاث
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ايمن رياض
كرم الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا الطالب جورج اسامة عزت بمدرسة عمانوئيل الخاصة التابعة لادارة ملوى التعليمية لحصوله على المركز الاول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الابحاث والطالبة مارفى عماد اوليف لحولها على المركز السابع والطالبة عبير صابر محمد لحصولها على المركز الثامن والطالبة شيماء منتصر سميح لحصولها على المركز التاسع وذلك تحت اشراف ابتسام وليم موجه اول تربية فنية بادارة ملوى التعليمية واميمة ابو الفتح موجه عام التربية الفنية. 

كما قام الدكتور  صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بتفقد التدريبات المقامة بمدرسة الحديثة الاعدادية بنات ، والمدرسة الرسمية المتميزة للغات والخاصة بمعلمى التعليم المجتمعى والتربية والخاصة. 

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حيث بدأ فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنيا ، تنفيذ حزمة البرامج الخاصة بتطوير العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقة  ، وذلك بإشراف الدكتور عماد امام مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنيا .

وقال وكيل المديرية ان الأكاديمية بدأت فى تنفيذ تدريبات بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تطوير العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقة ، مضيفا إنه يجرى تدريب معلمى التربية الخاصة وكذلك مسئولى التعليم المجتمعى.

وأشار الدكتور عماد امام رئيس فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى أنه يتم تدريب المعلمين فى عدة مكونات منها المهارات الشخصية وبرامج الحاسب الآلى وفى نهاية التدريب يمنح الدارسون شهادات معتمدة من الإكاديمية المهنية للمعلمين بحضور ثناء حسنى مدير ادارة التعليم المجتمعى واحمد جاد مدير ادارة التربية الخاصة.

وفي سياق متصل بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ، بدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" ، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق مبادرة "حياة كريمة" لإحداث تطوير شامل في ١٠٠٠ قرية ب23 محافظة ، منهم 47 قرية بمركز ابوقرقاص بمحافظة المنيا ،كمرحلة اولي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان فاروق عضو الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التمية المحلية، بشر طاهر المشرف على الوحدة بالمحافظة  ،محمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص ، وممثلي جميع القطاعات التي سيشملها التطوير بالمحافظة.

أكد محافظ المنيا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمبادرة حياة كريمة ، حيث تأتي في سياق اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتنمية الريفية الشاملة والتطوير الشامل للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، حيث تعد مبادرة حياة كريمة جزء محوري من اهتمامات السيد رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.

وأضاف المحافظ  أن  هناك توجيهات من السيد رئيس الوزراء وبتعليمات من السيد وزير التنمبه المحلية بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذي يستهدف إحداث تطوير في كافة التجمعات الريفية بالقرى التي سيتم اختيارها لاحداث نقلة كبيرة في جميع الخدمات والقطاعات، من خلال توفير خدمات البنية الأساسية، و رصف الطرق والإنارة العامة، وتوفير خدمات المدارس والمرافق الصحية، فضلًا عن تبطين الترع وتحسين نظم الري والصرف الزراعي ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

واستعرض المحافظ مع أعضاء الوحدة المركزية جميع القطاعات التي يشملها التطوير ، مؤكدا على ضرورة التركيز على الاحتياجات الفعلية للمواطنين في تلك القرى.
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