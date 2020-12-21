المخرج شادي عبد السلام في ضيافة الجامعة الأمريكية

تعرض في القاهرة النسخة المرممة لفيلم " المومياء "، يوم أن تحصى السنين" للمخرج المبدع شادي عبد السلام بقاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، وذلك غدا الثلاثاء الموافق22 ديسمبر 2020، في الذكرى الثلاثين للعرض الأول للفيلم (النسخة الأصلية) بنفس القاعة.





وبالتوازي مع عرض الفيلم، يتعاون مركز التحرير الثقافي مع مكتبة الإسكندرية لإقامة معرضًا مؤقتًا يضم بعض مقتنيات متحف عالم شادي عبد السلام؛ وهو أحد المتاحف الدائمة بإدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جمهور القاهرة للاطلاع على بعض من أعماله القيمة.





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كما يضم المعرض نسخ من الكتاب الصحفي الأصلي للفيلم الموجود بمكتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكية.





كما يتم عرض الفيلم مرة أخرى في آخر أيام المعرض الثلاثاء 12 يناير، الساعة 7:00 مساء، في قاعة ايوارت.





يوفر مركز التحرير الثقافي مساحة لمجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجمهور الأوسع، لمعرفة المزيد عن الثقافة المصرية والعالمية من خلال برنامج نابض بالحياة يشمل الحفلات الموسيقية والمعارض الفنية والمحاضرات والمؤتمرات الفكرية وعروض الأفلام وغيرها من نشاطات ثقافية.

تم ترميم نسخة الفيلم الأصلية عام 2009 بدعم من مؤسسة World Cinema Foundation والتي أسسها المخرج الأمريكي الكبير مارتن سكورسيزي، وبدعم من وزارة الثقافة المصرية، حيث تم الترميم في معامل سينماتك بولونيا بإيطاليا.





قصة الفيلم مأخوذة عن حادثة تاريخية مشهورة حدثت عام 1881 وتعرف باسم "حادثة اكتشاف خبيئة الدير البحري"، والتي أعاد شادي عبد السلام صياغة أحداثها. فتدور الأحداث حول الشاب "ونيس" الذي آل إليه بعد وفاة والده سر موقع مخبأ مومياوات كانت تعيش على سرقتها قبيلته "قبيلة الحربات"، وهذا المخبأ يحوي مومياوات لأكثر من 40 فرعون من أشهر فراعنة مصر نقلها كهنة آمون في مكان سري بباطن الجبل لحمايتها من التشويه والنهب. وتتوالى أحداثه وسط جو مهيب بين أطلال الحضارة المصرية القديمة.





الفيلم إنتاج المؤسسة العامة للسينما بمصر عام 1969، ويأتي في مقدمة أبرز كلاسيكيات السينما المصرية في القرن العشرين، ونال كثيرا من الجوائز في مهرجانات دولية وبسببه تم اختيار شادي عبد السلام ضمن أهم 100 مخرج على مستوى العالم في تاريخ السينما في العالم من رابطة النقاد الدولية في فيينا.





شادي عبد السلام بالإضافة لكونه مخرجًا استثنائيًا فهو أيضًا كاتب سيناريو ومصمم للديكور والملابس ورسام ومصور ومعماري، فقد قام بتصميم الملابس والديكورات الخاصة بأفلام هامة في السينما المصرية منها أفلام تاريخية مثل: "الناصر صلاح الدين"، "واسلاماه"، "رابعة العدوية"، "أمير الدهاء"، وأفلامًا أخرى مثل "الرجل الثاني"، "الخطايا"، "بين القصرين" وغيرها، كما عمل في أفلام عالمية مثل فيلم "كليوباترا" الشهير للمخرج الأمريكي "جوزيف مانكوفيتش" ومن بطولة إليزابيث تايلور وريتشارد بيرتون وهو الفيلم الحائز على العديد من الجوائز منها 4 جوائز "أوسكار" عام 1964، وفيلم "فرعون" للمخرج البولندي "جيرزي كافليروفيتش" والذي رشح كأفضل فيلم أجنبي في مهرجان كان السينمائي عام 1966 كما رشح لجائزة "أوسكار" عام 1967.





ولم يكن المشاهد الغربي أو الأجنبي هو من يشغل الفنان شادي عبد السلام بل "الإنسان المصري" بكل ما تحمل الكلمة من معان، لذا اتجه شادي عبد السلام بعد فيلمه الروائي الطويل الوحيد "المومياء، يوم أن تحصى السنين"، وفيلمه الروائي القصير "شكاوى الفلاح الفصيح" الحاصل على جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا السينمائي 1970، إلى إخراج أفلام تعليمية أسلوبها سلس وسهل وتقدم المعلومات التاريخية للأسرة المصرية بشكل ممتع وبسيط، وكانت كلها تدور حول الجذور التاريخية المصرية وأصل هذا البلد الذي ساد العالم بالقيم النبيلة وبالعلم.





جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تضم المعرض الدائم "عالم شادي عبد السلام" والذي يحتوي على أصول أعمال المخرج الكبير من تصميمات لمشاهد سينمائية وملابس وإكسسوارات، بعضها تم تنفيذه وبعضها لم يتم، كما يضم المعرض بعض أدوات الرسم الخاصة به، وقطع أثاث كانت بمنزله قام بتصميمها بنفسه، وبعض مقتنياته الأخرى، ومكتبته الخاصة؛ وبالمعرض أيضًا توجد "قاعة آفاق"، وهي قاعة تعرض بها يوميًا الأفلام التي أخرجها شادي عبد السلام، وبعض الأفلام التي شارك بها كمصمم للملابس والديكور.



