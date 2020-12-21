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برلمان

نائب الوفد يحذر من انتشار الشائعات عن لقاح كورونا: أعداء الوطن يستهدفون نشر الذعر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:37 م
الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
حذر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، من خطورة انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بشأن لقاح كورونا، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن إطلاق الموقع الخاص بتسجيل الحصول على اللقاح، وأنه من المتوقع بدء التطعيم بلقاح كورونا الصينى خلال أيام، بعدما قامت هيئة الدواء بالحصول على 55 عينة من لقاح كورونا الصينى للقيام بتحليله والتأكد من مأمونيته وفاعليته.

وقال عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم،إن هناك العديد من الشائعات والأكاذيب التى سيُروج لها أعداء الوطن خلال الفترة المقبلة لخلق حالة من الذعر والقلق فى الشارع المصرى وبين المواطنين .

وأشار محسب إلى أنه من المتوقع أن يستغل مروجي الأكاذيب تزايد الإعداد للإصابة بفيروس كورونا، والتشكيك فى حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكل ذلك من خلال الأبواق الإرهابية، ومواقع التواصل الاجتماعى التى أصبحت سلاح ذو حدين، ومن أهم أدوات وحروب الجيل الخامس التى تعتمد عليها الدول والكيانات الإرهابية فى العصر الحديث.

وطالب عضو مجلس النواب، الوزارات المعنية إتاحة كافة البيانات والمعلومات سواء عن آلية التسجيل في الموقع الجديد، وكيفية الحصول على اللقاح، والاشتراطات اللازمة، وبعض الأعراض أن وجدت لقطع الطريق على هؤلاء المشككين من استغلال هذا الأمر فى محاولة يائسة منهم لنشر الذعر بين المواطنين.
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