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محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية على المخابز.. تفاصيل

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  اليوم عددا من مخابز مدينة بلبيس للإطمئنان على سير العمل بها و التأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.


شدد المحافظ على ضرورة الإهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف وإلزام العاملين بالمخبز بـ إرتداء الكمامة الواقية لمواجهة الأمراض والأوبئة والتنبيه على المواطنين مراعاة المسافات البينية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.


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كما استفسر المحافظ من الأهالي عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم وتوافره منعًا لحدوث أي تلاعب أو استغلال لهم.

 

أكد محافظ الشرقية على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الإلتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطنين مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحق.


كما حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال النظافة و رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية  لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين


وتفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدد من شوارع مدينة بلبيس لمتابعة اعمال النظافة والتجميل والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك الوقوف علي نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بشوارع المدينة.


بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير شارع سعد زغلول بطول 800 متر وعرض 10 متر بإعتباره يمثل محورًا مروريًا هامًا يربط بين شارع جمال عبد الناصر وطريق ترعة الإسماعيلية.


كما اطمأن المحافظ على تنفيذ أعمال الرصف الجارية بشارعي بورسعيد وجمال عبد الناصر وشارع الشيخ عمر المؤدي الي الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي


شدد محافظ الشرقية علي رئيس مركز ومدينة بلبيس بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء منها لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.


وسيرًا على الأقدام إنتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة القيصارية بإستخدام بلاط الإنترلوك، وذلك تنفيذا لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والتي لا يزيد عرضها  عن ٣ أمتار وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، مشددًا على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.


أكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بوضع خطة لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والاحياء وذلك تنفيذًا لخطة تطوير وتجميل المحافظة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.

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