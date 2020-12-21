صحة البحر الأحمر: الكشف وتوفير العلاج لـ 206 مواطنين بقرية الحمراوين في قافلة طبية

انطلقت قافلة طبية علاجية بقرية الحمراوين على مدار يومين، وتم الكشف علي 206 مواطنين بجميع التخصصات وإجراء 13 فحصا معمليا و43 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة وتم تحويل 4 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج .

وأكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن تلك القوافل تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي محافظة البحر الأحمر.

على الجانب الاخر قام وكيل وزارة الصحة بتكليف د.نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي ود.احمد توغان مدير ادارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بجميع الإدارات الصحية،بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة

وتم المرور على عدد 68منشآة من اماكن بيع وتداول الأغذية وتم اعدام 272 كيلو أغذية متنوعة و23 لتر زيوت وعصائر لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم تحرير 41 محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية وتم عمل غلق ادارى ل6منشآت لعدم وجود ترخيص بالغردقة وسفاجا ورأس غارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم سحب 101 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها .

وأكد استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.