عميد اقتصاد وعلوم سياسية : الطلاب يحصلون على الخدمات الصحية مجانا

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، عن الخدمات الصحية التي يحصل عليها الطالب .





وقال الدكتور محمود السعيد فى تصريح خاص لـ صدى البلد ، ان هناك عددا كبيرا من الخدمات الصحية التي يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الكارنية الجامعي بجميع المستشفيات الجامعية و القصر العيني .





أكد " السعيد " ، على ان الطلاب يحصلون على هذه الخدمات بدون مقابل مادى ، كما ان الطلاب الذين يعانى من اعراض صحية يتم تحويله الى العيادات الموجودة بالجامعة .





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