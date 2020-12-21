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محافظات

بمتحصلات 98.7 مليون جنيه .. محافظة مطروح تتلقي 11870 طلب تصالح فى مخالفات البناء

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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ايمن محمود

أكد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح  على  استمرار المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع مدن ومراكز المحافظة  في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع ، يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والاجازات الرسمية.

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واضاف على اعتبار أيام العطلات  عمل عادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي، قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له .

 

وشدد على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم، قبل انتهاء المدة المحددة في ٣١ ديسمبر الجاري، مشيرا الى الاقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لافتا  أن أجمالي عدد طلبات  التصالح المقدمة حتى الان  بلغ عدد 11870  طلبا من مختلف مدن ومراكز  المحافظة بقيمة متحصلات بلغت 98.7 مليون جنيه .

 

ووجه المحافظ، لرؤساء المراكز والمدن بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية  وارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي  للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم، قبل انتهاء المهلة المحددة .

 

مناشدا  ، المواطنين اصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة ،واستغلال مد مهلة السداد التى اقرتها الحكومة تسهيلا على المواطنين ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية.

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