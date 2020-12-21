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حوادث

سقوط رجال مباحث قسم المقطم المزيفين فى قبضة الأمن

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:44 م
سقوط رجال مباحث قسم
سقوط رجال مباحث قسم المقطم
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كتب محمد صبري

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين باسلوب انتحال صفة رجال مباحث .


تبلغ لقسم شرطة المقطم من "عامل، مقيم بدائرة القسم" قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم إعترضت طريقه سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص قاموا بإستيقافه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة وإصطحبوه داخل السيارة بدعوى فحصه وإستولوا منه على (مبلغ مالى)  ووضعوهم داخل مظروف ثم أجبروه على النزول من السيارة، وعقب إنصرافهم إكتشف إستبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد وإستيلائهم على المبلغ المالى.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مُستأجرة" وأن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، وسائقيَن "لهم معلوات جنائية".


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- طبنجة صوت وبخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى .


وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلا ًعصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة" بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.


وأقروا بحيازتهم للطبنجة الصوت لإيهام  ضحاياهم بأنهم من رجال الشرطة والسلاح النارى بقصد الدفاع ، وأنهم قاموا بإرتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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