لتلقى شكوى المواطنين.. شاهد| لجان الداخلية تمر على اقسام شرطة بنى سويف والغربية

قامت لجان من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديريتى أمن بنى سويف والغربية ، للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين، وتلقى شكاواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر .

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قوافل تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدليات لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من (رجال الشرطة ، والعاملين المدنين بأقسام ومراكز الشرطة ، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام والمراكز ) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.