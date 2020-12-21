ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

منصف سليمان: مصر أسهمت فى كتابة الميثاق العالمى لحقوق الإنسان

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:23 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
قال المستشار منصف سليمان عضو المجلس لحقوق الإنسان ، ان الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدني عيد سنوى للعمل الاهلي .

وأوضح منصف سليمان خلال كلمة له فى الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدنى الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن النهضة التعليمة والصحية فى مصر قامت على أكتاف الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن العمل الأهلى ركيزة أساسية فى تاريخ مصر ونهضتها ويستحق كل تشجيع .
 
وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان : "احنا دولة تحترم حقوق الإنسان، احنا دولة أسهمت فى كتابة الميثاق العالمى لحقوق الإنسان، ونفتح لهم الأبواب لزيارتنا حتى يروا ويتأكدوا أنهم عملاء لجماعات الشر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كشف نسائي للسيدات.. حافظ أبو سعدة: ما حدث في مطار الدوحة انتهاك لحقوق الإنسان

تشييع جثمان الحقوقي حافظ أبوسعدة غدا إلى مسقط رأسه في الغربية

رئيس القومي لحقوق الإنسان يفتتح الملتقى الـ14 لمنظمات المجتمع المدني.. غدا

محمد فايق: نعمل على حماية حقوق المواطن والنهوض بها والدفاع عنها

ترشيحاتنا

"إلحق" قبل نهاية المهلة.. المستندات والشروط المطلوبة لتركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة

المنافس لم يتمكن من السفر.. لوائح الكاف تحسم مصير مباراة الزمالك وبطل تشاد

دعاء الميت أبي .. بـ14 كلمة تزيد حسناته ويتجاوز الله عن سيئاته

حفل كبير واستقبال رسمي لـ بيج رامى بمطار القاهرة.. فيديو

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

بالأرقام .. أين ذهبت الـ 100 مليار جنيه التى خصصتها الدولة لمواجهة كورونا

Advertisements

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020