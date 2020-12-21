منصف سليمان: مصر أسهمت فى كتابة الميثاق العالمى لحقوق الإنسان

قال المستشار منصف سليمان عضو المجلس لحقوق الإنسان ، ان الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدني عيد سنوى للعمل الاهلي .



وأوضح منصف سليمان خلال كلمة له فى الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدنى الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن النهضة التعليمة والصحية فى مصر قامت على أكتاف الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن العمل الأهلى ركيزة أساسية فى تاريخ مصر ونهضتها ويستحق كل تشجيع .



وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان : "احنا دولة تحترم حقوق الإنسان، احنا دولة أسهمت فى كتابة الميثاق العالمى لحقوق الإنسان، ونفتح لهم الأبواب لزيارتنا حتى يروا ويتأكدوا أنهم عملاء لجماعات الشر".

